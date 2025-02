En la Rosada buscan minimizar el escándalo cripto y se aferran al mantra de que “no hay delito”

Luego de un fin de semana crítico, los funcionarios más importantes del Gobierno buscaban este lunes relativizar los daños ocasionados a raíz del escándalo cripto que escaló a niveles impensados y que tuvo entre sus protagonistas al propio Javier Milei. Además de asegurar que en la Casa Rosada había un clima de total “normalidad”, buscaban resguardar la figura presidencial al afirmar que “no hubo delito” y deslizar que él también habría sido víctima de la estafa.

Luego de borrar el mensaje en el que alentaba a invertir en $LIBRE, la cripto de la empresa KIP Protocol que supuestamente estaba destinada a financiar pymes argentinas, Milei buscó desligarse del escándalo, aseguró que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto y se encerró durante todo el fin de semana en la Quinta de Olivos. Prácticamente no tuvo actividad en su cuenta de X, algo inusual en su rutina.

Según consignaron fuentes oficiales, este lunes ingresó a Casa de Gobierno a las 9.45 y esperó en su despacho la apertura de los mercados. Decidió no alterar su agenda, en un intento de fingir normalidad respecto a las repercusiones de la posible estafa multimillonaria. Por eso, desde la Oficina del Presidente difundieron temprano la imagen de su reunión con el senador estadounidense Steve Daines y la comitiva del Partido Republicano que lo acompaña en su visita a la Argentina. Además de sus caras sonrientes, en la foto se ve en primer plano una motosierra sobre la mesa.

Pasadas las 15, el Presidente grabó la entrevista que se emitirá esta noche por La Nación +, en el programa que conduce Jonatan Viale entre las 20 y 21.3, en la que dará a conocer su estrategia defensiva, aunque los principales lineamientos ya fueron anticipados en off the record por sus colaboradores. “En la tele están básicamente queriendo instalar que renuncia Milei. Acá nos reímos de eso: nada que ver. Está todo muy tranquilo”, afirmó a elDiarioAR una fuente de trato directo con Milei, y anticipó la línea que repetirán, como un mantra, todas las segundas líneas del Gobierno: “No hay delito”.

“La intención de Javier fue impulsar un fondo para ayudar a las pymes argentinas y lo hizo de buena fe; nadie piensa que se va a llenar de guita con esto”, afirmó a este medio un funcionario al tanto de la estrategia, que incluso victimizó al Presidente al considerar que “a él también lo estafaron”. “No hay nadie que lo conozca que piense que no es honesto. La investigación avanzará a través de la Justicia y de la Unidad de Tareas de Investigación”, afirmó en referencia al organismo que creó el Ejecutivo para investigarse a sí mismo, ya que dependerá de Presidencia.

Lo cierto es que pese al esfuerzo puesto en que el tema no siga creciendo, el impacto se dio de lleno en el corazón del gobierno libertario. Además de lastimar a la investidura presidencial, el escándalo salpica directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el portavoz Manuel Adorni, dos figuras determinantes en la toma de decisiones, que habrían facilitado los encuentros entre el mandatario y los creadores de la criptomoneda.

El trader libertario Mauricio Novelli, el singapurense Julian Peh y el especialista en cripto Hayden Mark Davis pudieron reunirse con Javier Milei con el visto bueno de Karina, que autorizó sus reiterados ingresos a la Rosada y a la Quinta de Olivos. Desde la Rosada este lunes hacían esfuerzos por desvincular a la hermana del Presidente, sin lograr explicar por qué habilitó a Adorni –que no avanza sin su consentimiento– realizara las gestiones para acercar a Peh, CEO de la empresa KIP Protocol, con quien él y Milei se reunieron el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador en el marco del Tech Forum Argentina.

Activo usuario de X, en los últimos días Adorni bajó su perfil y durante el fin de semana se limitó a retuitear las explicaciones oficiales. Este lunes se llamó al silencio y evitó encabezar su habitual conferencia de prensa, aunque desde el Gobierno aclararon a este medio que “nunca estuvo previsto que hablara”. El propio Adorni debió defenderse horas más tarde en X: “Debe ser tal vez porque desde hace ya varios meses que los lunes no doy conferencias. Fin”, argumentó.

La crisis, que expuso como nunca al propio Milei, tuvo entre sus primeras consecuencias una grieta inaudita entre él y algunos de sus seguidores. La estafa tuvo entre sus principales perjudicados a usuarios afines al Gobierno y desató la ira de algunos influencers libertarios como “Lady Market”, una trader conocida que se reunió varias veces con el Presidente y que este sábado, entre otros tuits incendiarios, advirtió: “Rodeen bien al Presidente, lo están llenando de pelotudos”. Otra dura advertencia la hizo el usuario Pregonero, un militante libertario, que también apuntó contra el entorno presidencial: “Demuestra que cualquier estafador puede entrar al círculo íntimo de Milei sin filtro alguno mientras los eunucos rentados aplauden”.

El clima en las redes fue un reflejo del desconcierto que se vivió en el oficialismo, cuyo modus operandi habitual consiste en la búsqueda de culpables, a los que se somete a la “guillotina” de Karina Milei sin darles demasiadas explicaciones. Sin embargo, en esta oportunidad, fue el propio Presidente quien se expuso al promocionar a $LIBRE en su cuenta, fijar el tuit y horas más tarde argumentar que no estaba bien informado acerca de la empresa que respaldó. ¿Habrá algún chivo expiatorio? En principio trascendió el enojo de la cúpula presidencial con Demian Reidel, uno de los impulsores del Tech Forum Argentina donde Milei se fotografió con Peh, quien miró de lejos el escándalo ya que se encontraba en Abu Dhabi con el canciller Gerardo Werthein. Desde la Rosada niegan una vendetta de Milei contra Reidel, aunque no pueden afirmar que no habrá cambios de gabinete o alguna “ejecución” en los próximos días.

LA/MG