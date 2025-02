Hayden Mark Davis, principal impulsor de $LIBRA: “Esto se suponía que iba a ser un experimento”

“Temo por mi vida”, aseguró en una entrevista Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los principales impulsores del lanzamiento de la memecoin $LIBRA que el presidente Javier Milei promovió en su cuenta de X el viernes pasado, cuando alcanzó una suba del 1300% y precipitadamente se desplomó.

El joven habló durante más de una hora con el periodista Stephen Findeisen, más conocido como Coffeezilla. Durante la charla, confesó que también participó de la memecoin de Melania Trump, que la operación de $LIBRA no se trató de un rug pull (proceso a través del que se infla artificialmente el precio del token para luego desplomarlo) y que no saca ningún beneficio con todo lo sucedido. “Es un plan que salió mal con 100 millones de dólares en el colchón esperando qué hacer”, dijo.

“Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”, insistió.

Davis se describió como “un gran simpatizante de Milei”. “Creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo, que mucha gente en Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”, analizó.

“Pienso que es brillante. Y creo que sabe algunas cosas sobre blockchain. Pero no creo que se dé cuenta de lo que ha hecho. Así que solo quiero dejar eso en claro y lo respaldo completamente. Creo que es la gracia salvadora para uno de los países más corruptos del mundo”, desarrolló.

Sobre sus intenciones detrás del proyecto, explicó: “Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”.

“No tengo ningún deseo en ser el enemigo número uno. No me estoy beneficiando de esto. Mi vida está en riesgo”, afirmó. Y anticipó que el presidente Javier Milei dará hoy una entrevista televisiva en el que apoyará a la moneda meme, con lo que espera que la cotización vuelva a subir. La nota será a las 21 por el canal de noticias TN, con Jonatan Viale.

Davis sostuvo que “Milei no ganó plata con esto” y apuntó como personajes detrás del lanzamiento al trader Mauricio Novelli y al empresario español Manuel Terrones Godoy, de la cuestionada Tech Forum.

“Esto se suponía que iba a ser un experimento. Milei tiene un profundo deseo de hacer todo público. Todas las transacciones financieras del país quiere tokenizarlas (proteger datos sensibles sustituyéndolos por símbolos únicos)”, apuntó Hayden Mark Davis. Y agregó: “La idea era experimentar con esto y ver qué pasa. La apoyaba pero no es que la $LIBRA iba a ser su moneda meme oficial, hay que dejar claro eso”.

Según el trader, él es solo un eslabón de la cadena. “Solo tomo decisiones sobre lo que ellos quieren hacer. No soy un cerebro maquinando cuánto dinero puedo ganar con las cosas”, sentenció. “Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero”, añadió.

MM