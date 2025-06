150 mil personas en las calles para exigir la domiciliaria: el plan de Cristina Kirchner ante su presentación en Tribunales

Mayra Mendoza fue clara en el mensaje: “El objetivo es juntar unas 150 mil personas”. La intendenta de Quilmes, aliada de Máximo Kirchner en La Cámpora, habló así el viernes en la sede del PJ, pero no se dirigía solo a peronistas: la escuchaban, entre otros, dirigentes del PTS –referenciados en Myriam Bregman– y de Libres del Sur –de Humberto Tumini–. La condena a Cristina Kirchner sacó al peronismo de su disputa interna electoral y forzó una unidad que ahora buscan ampliar a extrapartidarios, con la intención de dar una señal en la calle a la Corte Suprema y a Javier Milei. El objetivo es convertir la presentación judicial de este miércoles en una multitudinaria marcha que reclame contra la proscripción de la expresidenta.

La intención de juntar al menos 150.000 personas fue compartida con elDiarioAR por otras dos fuentes al tanto de la movilización que se prepara para mediados de esta semana. “Si van unas 100 mil, podemos vender que fueron 500 mil”, apuntó un funcionario bonaerense con una importante organización social detrás.

El peronismo busca construir una épica: una caminata desde el departamento de Cristina, en el barrio porteño de Monserrat, hasta los tribunales federales de Retiro. Allí debe presentarse para que se inicie formalmente el cumplimiento de su condena: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras el fallo judicial que la encontró responsable del desvío de fondos públicos para obras de Vialidad Nacional. La consigna es “Argentina con Cristina” y los organizadores ya pidieron que los manifestantes lleven banderas argentinas.

En los últimos días se reforzó el trabajo de base para esa manifestación. El jueves, el puntapié lo dio el Consejo Nacional del PJ en Matheu; el viernes se realizó una mesa ampliada con participación de espacios no peronistas; el sábado se encontraron los intendentes; este lunes habrá una reunión de juventudes; y el martes está prevista una cumbre con la CGT y los gobernadores del PJ.

Sin embargo, todavía hay cabos sueltos en la organización. El principal es que no está confirmado que CFK deba presentarse personalmente el miércoles en Comodoro Py. Sus abogados solicitaron que la Justicia le habilite la prisión domiciliaria de manera automática, sin necesidad de ir en persona. Argumentaron los riesgos del operativo de seguridad que implicaría una marcha de esta magnitud, pero el trasfondo es otro: evitar que el aparato político-mediático libertario tenga imágenes de Cristina detenida. “No queremos que la humillen”, exclamó la legisladora bonaerense Teresa García.

Otra posibilidad que se evalúa es que, si Cristina no debe comparecer en persona, el Gobierno podría evitar activar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La ministra suele reprimir cuando las protestas no son masivas, aunque ya cruzó varias líneas rojas con ataques a jubilados o trabajadores de prensa. En la Casa Rosada manejan bajo estricta reserva el operativo de seguridad. elDiarioAR supo que Bullrich se apoya en su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni. Del lado presidencial, Santiago Caputo sigue de cerca el despliegue a través de los servicios de inteligencia: digita movimientos de la SIDE mediante Sergio Neiffert –el “Señor 5”– y Diego Kravetz –el “Señor 8”–.

En cuanto al recorrido, hasta el cierre de esta edición no estaba definido. De la esquina de Humberto 1° y San José hasta los tribunales de Comodoro Py hay cinco kilómetros: caminando se tarda alrededor de una hora y diez minutos, según Google Maps. Si la convocatoria es masiva, el trayecto podría contemplar atravesar la avenida 9 de Julio, ingresar a la zona de Retiro por la plaza San Martín y pasar frente a las estaciones de trenes y colectivos antes de llegar a Comodoro Py. “No hay aún recorrido ni horario porque no está definido. Y se verá si se hará un corredor, donde cada organización esté concentrada en un punto específico pero que no se movilice”, explicó un dirigente social presente en la reunión del viernes en Matheu.

Tampoco está claro qué sucederá una vez que Cristina se entreviste con el juez de la causa Vialidad. El objetivo de la marcha es presionar al juez Jorge Gorini para que autorice la prisión domiciliaria en ese momento, lo que permitiría a la expresidenta regresar directamente a su departamento. Pero si el magistrado ordena que pase una primera noche en un calabozo o la traslada a otra dependencia, las columnas marcharán donde sea necesario. “Cristina no está sola. Vamos a estar donde ella esté”, afirmó un referente del peronismo.

Un experto en seguridad con conocimiento del Ministerio de Seguridad advirtió que un posible destino de detención podría ser la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia y Figueroa Alcorta, donde estuvo presa María Julia Alsogaray en 2003. Justamente allí, este martes harán un acto Milei y Bullrich. “Esperemos que no provoquen ni se hagan los vivos”, alertó un dirigente kirchnerista. Cristina solicitó el beneficio de prisión domiciliaria también por razones de edad: tiene más de 70 años.

Un detalle menor pero revelador: la consigna “Argentina con Cristina” no convenció a todos. Las dudas surgieron de espacios no kirchneristas, como la izquierda. En el Partido Obrero, por ejemplo, cuestionaron la visita de referentes del PTS al departamento de CFK. “Para nosotros el fallo es proscripción, pero no suspende la lucha, y el peronismo siempre tira para atrás”, planteó un dirigente del Polo Obrero. Por estas horas, los espacios extraperonistas debaten internamente el grado de adhesión a la movilización hacia los tribunales. Por lo pronto Cristina ya tiene armada su ofensiva ncallejera y apuesta a que sea multitudinaria.

MC