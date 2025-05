Cristina se mostró como candidata y fulminó a Milei por no haber hecho “ni una puta obra”

Cristina Fernández de Kirchner se mostró este domingo como candidata al reaparecer en público en el Encuentro de la Cultura Popular organizado por el Instituto Patria, donde ensayó un discurso incendiario contra Javier Milei, al que trató de “mediocre” por no haber hecho “ni una puta obra”. Además, reconoció que los votos que perdió el Gobierno no volvieron al peronismo, por lo que pidió un debate interno para “replantear el modelo económico” que la oposición tiene para proponerle a la sociedad.

El tono de Cristina, que dedicó sus palabras a confrontar duramente contra Milei, anticipa la campaña que tanto ella como Sergio Massa buscarán llevar adelante en la provincia de Buenos Aires. Como contó elDiarioAR, ambos dirigentes amagan con ser candidatos en el Conurbano y buscarán nacionalizar la elección en lugar de apuntar a una campaña local, como proponía en un principio Axel Kicillof.

Rodeada de mujeres, en un escenario con Teresa Parodi y la senadora Celeste Giménez Navarro, Cristina aprovechó la efeméride del 25 de Mayo y que se cumplieron 22 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia para repasar algunos hitos de sus gobiernos. En ese sentido, recordó al ex CCK, rebautizado como Palacio Libertad por la gestión de Milei. “¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio… su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron; o denostar… qué mediocres, qué chatos. ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?”, lanzó.

También recordó “cuando Néstor bajó los cuadros de los dictadores Videla y Bignone” e hizo una mención al canal Paka Paka, donde también cuestionó a los libertarios: “Ahora me lo quieren poner a Zamba más clarito. No morocho, me lo han maquillado, en cualquier momento aparece de ojos celestes”.

Luego realizó una extensa crítica al modelo económico del gobierno. “La Argentina es como un loop, algo circular, que vuelve una y otra vez”, dijo y afirmó: “Este desgobierno que hoy está en la Casa Rosada y que quiere hacernos creer a los argentinos que encontró la fórmula de la Coca Cola: no lo es. Lo que están haciendo, hermano, ya lo hicieron antes”. Y advirtió que “el décimo default no es una fantasía demasiado lejana”.

“Siguen largando bombas de humo para que todos discutamos cosas para que después pasen al olvido. ¿Alguien se acuerda el 25 de mayo del año pasado? El pacto de mayo. Todo lo que se discutió… lo hicieron el 9 de julio y lo dejaron a Macri al fresco en Tucumán a la noche porque la secretaría general de la presidencia no lo hizo entrar y lo dejó afuera. Parecía que con esa firma se arreglaba el país”, recordó y aprovechó para meter saña en la dura interna que se desató entre Milei y Macri.

En cuanto a los últimos anuncios económicos del Gobierno, criticó el eslogan de “tus dólares, tu decisión” y remarcó: “Un pastelito cuesta dos lucas”. “Dan la batalla cultural como si la AFIP metiera en cana al que no paga impuestos”. En ese sentido, afirmó: “Están rascando el fondo de la olla porque les faltan pesos y dólares, el consumo se fue al corno y no lo pueden evitar”.

También llamó a la reflexión y debate interno. “Este modelo no es nuevo, fue implementado en la Dictadura, en la convertibilidad, ya fracasó y va a volver a fracasar. ¿Esto significa que la gente va a venir de nuevo hacia nosotros? Me permito dudarlo seriamente”, admitió Cristina, quien habló en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, ubicado en el Barrio Saldias, cerca de la villa 31 de la ciudad de Buenos Aires. La elección de la locación no fue casual: resaltó que Milei empezó a perder votos en los barrios populares, tal como quedó plasmado en la elección porteña, aunque admitió que esos votos no volvieron al peronismo: “Los que se van de Milei tampoco quieren volver con nosotros. Y tenemos que preguntarnos por qué”.

“Seguir hablando de ‘Estado presente’ no va acorde a esta realidad, tenemos que hablar de ‘Estado eficiente’”, analizó y propuso: “Otra cuestión más delicada que tenemos que abordar como espacio político: nuestro famoso modelo sustitutivo de importaciones en caballito de lo que denominábamos la burguesía nacional”. Puso el ejemplo de El Eternauta, donde la familia Oesterheld consiguió hacer la seria con una plataforma internacional como Netflix, pero “respetando la argentinidad”, porque “cuando uno tiene algo para ofrecer que vale, que tiene valor, el inversor es extranjero pero no es estúpido”.

“Tenemos que replantear el modelo económico que debemos proponerle a la sociedad, sin prejuicios ni falsos clichés. Hay que discutirlo. Y lo digo desde haber sido el gobierno que tuvo mucha más inversión extranjera directa”, sostuvo Cristina, y puso en caso de Petronas, que tenía un proyecto listo para hacer la planta de GNL en Bahía Blanca, pero se fue “porque lo volvieron loco”. “Ahora no van a hacer ninguna planta en tierra, van a poner un barco que están construyendo en china”, sostuvo en relación a ese debate.

Hacia el final de su discurso, Cristina arremetió una vez más contra Milei: “Solo va a lugares donde hay empresarios, no te visita un hospital, una fábrica, un taller”. Admitió que la motosierra de su campaña fue “una construcción mentirosa, pero eficaz” y pidió a los suyos, al igual que lo hizo en sus últimas apariciones, “volver a ser militantes políticos, no electorales”, lo que requiere “capacidad de análisis y ver más allá de la próxima elección, dejar de lado los egos”. En ningún momento mencionó a Axel Kicillof ni tiró dardos disfrazados contra su gestión, en una confirmación del alto el fuego entre ambos sectores y un mensaje de paz interna, de cara a las próximas semanas, cuando se pondrá a prueba la unidad durante la confección de las listas.