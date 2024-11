A horas de que Casación defina su futuro judicial, Cristina apuntó contra el tribunal: “Los Copitos de Comodoro Py”

Este miércoles a las 11 la Cámara Federal de Casación dará a conocer su sentencia con recpecto a la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de defraudación a la Administración Pública por la adjudicación de obra pública al empresario Lázara Báez durante los mandatos de la expresidenta. A horas de eso, la expresidenta publicó un duro descargo en sus redes sociales bajo el título “Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible” en el que hizo un profundo repaso por el rol mediático en la cobertura judicial de causas que la tienen como protagonista.

“Mañana a las 11hs verás nuevamente en acción a 'Los Copitos de Comodoro Py' cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa. ¿Te acordas? 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá era el título de la nota del editor del diario Clarín de ese día. O sea; si no me mataron, tengo que estar presa. En esta oportunidad 'Los Copitos de Comodoro Py' son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación. Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda”, lanzó Cristina Fernández.

“Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado… en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces… te la debo! ¿Por qué me condenan 'Los Copitos de Comodoro Py'? Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015. Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación -constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”, sentenció.

Según la expresidenta todo esto corresponde a un “show” mediático que “debe continuar”. Al respecto, afirmó: “La 'Causa Vialidad' empezó como un show y va a terminar de la misma manera” y repasó que “la primera audiencia del juicio la fijaron el 21 de mayo del 2019 en perfecta sintonía con el cronograma electoral”.

“Necesitaban sentarme en el banquillo de los acusados exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidatos para la Presidencia de la Nación de ese año. Estiraron el juicio durante 4 años a razón de una audiencia por semana, para poder llegar al comienzo de otro año electoral -marzo del 2023- cuando leyeron 'los fundamentos' de la condena. ¿Por qué no te enteraste de lo que paso durante casi 4 años? Porque desfilaron decenas de testigos y peritos y no existió ni una sola prueba en mi contra”, subrayó Fernández de Kirchner.

“Ahora, 'Los Copitos de Comodoro Py' prepararon otro show. A pesar de que siempre notifican sus fallos por medios digitales colgando los mismos en la web, en esta oportunidad insólitamente decidieron cambiar el procedimiento. Con un mes de anticipación -casi como se anuncian los estrenos de la películas- no sólo comunicaron que iban a realizar una audiencia pública para que la lectura de la condena contra mi persona sea televisada, sino que la fijaron para el día de mañana, 13 de noviembre, cuatro días antes de la fecha que estaba prevista para la elección de autoridades del Partido Justicialista, en la cual íbamos a participar, en mi caso como candidata a Presidenta. Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho”, denunció.

Por último, Fernández de Kirchner habló de “persecución mediática-judicial” y dijo que esta “tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que HACEN y CONDUCEN gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical”.

“Vaya si lo logran”, calificó. “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”, concluyó.

MM