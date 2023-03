Huyó de Ecuador una exfuncionaria de Correa que estaba asilada en el embajada argentina en Quito

La ex ministra de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, María de los Ángeles Duarte, quien se encontraba asilada en la embajada argentina en Quito, se fugó.

El hecho ocurrió en las últimas horas y la información sobre la salida de Duarte, considerada prófuga de la justicia de Ecuador, fue difundida oficialmente por la Cancillería ecuatoriana, como resultado de una comunicación que recibió desde Buenos Aires.

Más tarde, Duarte pesa se expresó en Twitter: “Agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso”, dijo en el inicio del posteo.

“Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía”, agregó, antes de finalizar su descargo con una frase de Martin Luther King: “La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”.

Desde el 13 de agosto de 2020, María de los Ángeles Duarte permanecía junto a su hijo en la Embajada argentina en Ecuador, en Quito.

Se le concedió ingresar a la sede diplomática como “huésped por razones humanitarias” y el 2 de diciembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández le concedió el asilo diplomático a la ex ministra.

“Ecuador ha presentado un ”enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información“, comunicó la Cancillería de aquella nación.

Además, el embajador argentino, Gabriel Fuks, fue convocado por el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Vayas, para conocer más detalles de la fuga de Duarte.

“La Cancillería ecuatoriana tomará las medidas más adecuadas ante este incidente”, se lee en el comunicado oficial.

En enero de este año, el ministro Juan Carlos Holguín, consideraba como un asunto cerrado el caso de Duarte.

María de los Ángeles Duarte fue condenada, en 2020, a ocho años de prisión por cohecho, un delito de corrupción en contra de la administración pública que fue juzgado dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó el expresidente Rafael Correa, también condenado, y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.

La Cancillería ecuatoriana detalló, en noviembre de 2022, que “el cohecho o soborno se halla tipificado en las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción” y recordó al gobierno de la Argentina que “las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”.

La República Argentina y Ecuador adhirieron a la Convención sobre Asilo Diplomático que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954 y otros dieciocho países de América Latina también la firmaron, recordó el informe del medio que dio a conocer este episodio, Infobae, a través de su corresponsal Yalilé Loaiza.

La exministra fue investigada, juzgada y sentenciada por los más altos tribunales del país antes de que Guillermo Lasso asumiera la presidencia, en mayo de 2021. Según se comunicó oficialmente sobre este caso, dicha resolución judicial “contó con todas las garantías procesales”.

Duarte es arquitecta y tiene tres hijos, uno con el cantante argentino Marcelo Pastore, con quien se casó en segundas nupcias en agosto de 2016 y con quien vivió un tiempo en Buenos Aires luego de dejar la función pública.

Su relación con Pastore permitió que la ex ministra encontrara refugio en la sede diplomática de la Argentina en Quito luego de que fuera sentenciada en el 2020, concluyó el informe citado.

La explicación de Cancillería

La Cancillería argentina comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador que la exministra y ciudadana asilada María de los Ángeles Duarte Pesantes ya no se encuentra en la embajada argentina en la ciudad de Quito y que se ausentó de la representación diplomática “por decisión propia”.

“El canciller Santiago Cafiero se comunicó en la tarde del lunes con el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Juan Carlos Holguín, para informarle que la ciudadana ecuatoriana María de los Angeles Duarte Pesantes -que estaba alojada junto con su hijo, menor de edad y de nacionalidad argentina, en la Residencia de la Embajada de nuestro país en Quito desde el 20 de agosto de 2020- ya no se encuentra en dicha legación, que está custodiada tanto en su acceso como en su parte externa por la Policía Nacional de Ecuador”, precisó hoy la Cancillería en un comunicado.

Luego de esa comunicación, el embajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, concurrió al ministerio ecuatoriano para transmitir esa misma información.

Según precisó la Cancillería, durante el fin de semana del 11 y 12 de marzo de 2023, mientras Fuks se encontraba desempeñando distintas tareas diplomáticas, “no se registró presencia en el ala del edificio en la que Duarte Pesantes habitaba, distante de la residencia oficial del representante argentino, por lo que se procedió a hacer las recorridas correspondientes de las distintas dependencias, sin ubicar su paradero”.

A principios de diciembre del año pasado, la Argentina decidió -en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos- conceder el asilo diplomático solicitado por Pesantes, quien desde el 12 de agosto de 2020 permanecía alojada en la residencia oficial argentina en Quito en carácter de huésped por razones humanitarias, junto con su hijo menor de edad, de padre argentino.

“A raíz de la respuesta formal, rechazando la subsiguiente solicitud de otorgar el correspondiente salvoconducto, en el marco del pleno respeto a las normas del derecho internacional y siempre con el ánimo de fortalecer las buenas relaciones con la República del Ecuador, se entablaron esfuerzos en la búsqueda de un entendimiento común que al momento habían resultado infructuoso”, dice el comunicado difundido hoy por el Palacio San Martín.

Y concluye: “Todo indica que más allá del status otorgado, y la voluntad del Gobierno argentino de mantener la condición de asilada diplomática, la Sra. Duarte Pesantes se ha ausentado por decisión propia y sin que haya mediado indicación alguna a las autoridades de la Embajada en la República del Ecuador”.

