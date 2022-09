La Justicia levantó la prohibición de salida para 12 tripulantes del avión venezolano

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó este martes el levantamiento de la prohibición de salida del país de 12 de los 19 ocupantes del avión de la firma venezolana Emtrasur y ordenó al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que defina en diez días la situación procesal de toda la tripulación de la aeronave retenida en el país.

La Sala III del Tribunal, integrada por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, ordenó al titular del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora que en un plazo de diez días de recibido el expediente deberá concluir “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas”, ya que -según indicaron en el fallo- “el trámite de esta causa tal como se encuentra documentado no puede continuar sin un límite temporal claro y así también lo solicita el propio Ministerio Público”.

“El examen que efectúa el Tribunal, que no encuentra ni constitucional ni convencionalmente objetable la prolongación inicial registrada del período de instrucción de la causa y con ello, tampoco de la prohibición de salida del país decretada, no supone que esta situación procesal pueda prolongarse indefinidamente. Es que, aquí nuevamente, con el giro utilizado por la Comisión Interamericana, no es admisible que la tramitación ‘en ningún caso pueda ser prolongada o indefinida’”, se remarcó.

La decisión de la Cámara se dio a partir de la causa que inició tras el arribo durante el pasado 6 de junio de un vuelo de la empresa Emtrasur al aeropuerto internacional de Ezeiza, que derivó en una investigación sobre las actividades de los tripulantes de la aeronave, ante la sospecha de supuestas vinculaciones con actividades terroristas.

De ese modo, a partir de la decisión de la Cámara, confirmaron el levantamiento de la prohibición de salida del país de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marin Ovalles, Nelson Coello y Mahdi Mouseli, según la resolución.

Sin embargo, continúa la prohibición de salida del país de Gholamreza Ghasemi; Abdolbaset Mohammadi; Víctor Pérez Gómez; Mario Arraga Urdaneta; José García Contreras; Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh.

La tripulación del avión, que estaba desde el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Ezeiza, está integrada por 14 venezolanos y cinco iraníes. Esas personas no están detenidas y permanecen alojadas en un hotel en cercanías del aeropuerto.

La aeronave transportó a la Argentina autopartes procedentes de Europa, destinadas a una fábrica de automotores local, filial de una firma internacional.

