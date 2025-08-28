Karina Milei se mostró con Menem en Corrientes y otra vez hubo incidentes en medio del escándalo de las coimas

Un día después de los incidentes en Lomas de Zamoara, Karina Milei se mostró con Martín Menem en Corrientes y hubo otra vez incidentes con manifestantes en su contra, en medio del escándalo por las sospechas de coimas.

La hermana del Presidente viajó a la capital provinciales este jueves para cerrar la campaña libertaria de cara a las elecciones locales del próximo domingo, donde se presenta el diputado Lisandro Almirón como candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Durante la caminata por la peatonal céntrica, otra vez la custodia tuvo que desplegar los maletines de seguridad ante los repudios en contra de la secretaria general de la Presidencia.

Tras su salida del lugar en un vehículo oficial, distintos periodistas que realizaban la cobertura en vivo en el lugar denunciaron que fueron agredidos por militantes libertarios. “Estos tienen que volar de Corrientes. Los niños, los viejos y los discapacitados no se tocan. Eso no se hace”, fueron algunos de los gritos de manifestantes que quedaron registrados en las transmisiones en vivo.

La hermana del Presidente viajó junto a Menem, titular de la Cámara de Diputados y también señalado en los audios del ex jefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En las imágenes que trascendieron sobre su llegada brilla por su ausencia Lule Menem, mano derecha de la hermana del Presidente, armador nacional de LLA y otro de los funcionarios en el ojo de la tormenta.

“Impresionante tu templanza”, le dedicó Almirón a Menem según se puede ver en un video suyo publicado en Twitter al recibirlos en el aeropuerto de la capital correntina. Lilia Lemoine también publicó un video donde se ve a Karina en Aeroparque antes de partir a Corrientes: “La gente reconoció a Karina Milei. Los intentos de amedrentamiento NO VAN A FUNCIONAR porque la gran mayoría no quiere que vuelva el kirchnerismo!”, escribió la legisladora.

Con Almirón, Karina y Menem tenían pensado cerrar la campaña libertaria una caminata esta tarde por la peatonal céntrica de Corrientes.

Casi en paralelo a la visita de Karina Milei, en otro punto de la ciudad de Corrientes el gobernador Gustavo Valdés recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti.

La jugada es clave para el mandatario local porque Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario provincial, busca retener la gobernación para la UCR en las elecciones del domingo próximo.

Tanto Pullaro como Schiaretti fueron recibidos en la Casa de Gobierno por Valdés, en un encuentro al que se sumó el senador nacional Carlos Espínola, quien se acercó en su momento al gobierno del presidente Javier Milei en busca de encabezar la lista libertaria pero terminó fuera del armado y cerca del oficialismo correntino. Y también se lo vio a Eduardo Vischi, senador radical y jefe del bloque de la UCR, que votó en varias oportunidades con el Gobierno.

Estaba previsto que Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y candidato presidencial en 2023, participara por la tarde del cierre de campaña de los Valdés en el Club San Martín.

