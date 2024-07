Kicillof apuntó a Milei por la decisión de no instalar la planta de YPF en Bahía Blanca: “Es un capricho ideológico, un delirio, un robo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló este miércoles en conferencia de prensa que se entrevistó con el CEO de YPF, Horacio Marín, y que le confirmó la decisión de no construir la planta de Gas Licuado Natural en Bahía Blanca por “conveniencia técnica y económica” y no por estar o no adheridos al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). La palabra del mandatario se dio tras conocerse que la planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas, por unos US$ 30.000 millones, se construirá en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires.

Además, Kicillof aseveró que YPF hará en esa localidad bonaerense “dos proyectos de enormes inversiones de 2.200 millones de dólares” en la zona del puerto.

“No es la primera vez que Milei, le dice que no a Bahía Blanca, se lo viene diciendo desde el temporal cuando viajó en diciembre del año pasado y les aseguró a los vecinos afectados que no había fondos para asistirlos”, sostuvo.

De acuerdo al mandatario bonaerense, la decisión del Gobierno libertario es “un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años”.

Según Kicillof, “la localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas”, sentenció en su contacto con la prensa tras conocerse la decisión del Ejecutivo nacional.

Y agregó: “No es un Boca-River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la producción y el trabajo”.

Asimismo, el gobernador insistió en que no se trata de “una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: soy peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, detalló.

Kicillof, además, acusó a Milei de haber “robado, de manera absolutamente ilegal, recursos que le corresponden a la provincia. Y lo ha hecho con varias provincias, que están actuando ante la Suprema Corte de Justicia”.

Para el Gobernador bonaerense, “la campaña de Milei es hacer daño a la provincia de Buenos aires para castigarla y ver si así lo votan. Milei dijo Voy a fundir a las provincias porque no votaron, a confesión de partes...”, analizó.

De acuerdo a Kicillof, Milei “habla de un ajuste y por otro lado otorga fondos secretos para espionaje, operaciones políticas y los trolls por $100.000 millones. Hay una inconsistencia muy grande, o está ajustando o está dando plata a determinados sectores vinculados a sus funcionarios preferidos”, concluyó.

La mayor inversión de la historia de YPF se hará en Río Negro

La planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas, por unos US$ 30.000 millones, se construirá en Río Negro y no en Bahía Blanca.

La decisión fue tomada por las empresas teniendo en cuenta que mientras Río Negro ya adhirió al régimen de grandes inversiones RIGI, la provincia de Buenos Aires aún está definiendo qué camino tomar, trascendió de fuentes al tanto de la medida.

Según se definió, la planta estará ubicada en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde también se llevará a cabo la puesta en valor y modernización de un viejo puerto en desuso con salida al océano Atlántico.

Tras un estudio encargado a una consultora internacional, la elección que primó fue instalar la planta en Río Negro, por sobre la propuesta inicial de construirla en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Las claves del proyecto

La planta se instalará en la localidad de Punta Colorada, frente al Golfo San Matías, a partir de 2031.

Antes, se colocarán dos barcazas que funcionarán como unidades flotantes de licuefacción.

El proyecto abarca exportaciones de 460 barcos anuales por unos 120 millones de m3 diarios (MMm3/d) de gas natural y una suma de US$15.000 millones en ventas al exterior.

YPF y Petronas tienen que conseguir un comprador (off taker) y financiamiento a gran escala.

La actual producción de la Argentina alcanza los 135 a 140 MMm3/d de gas natural, por lo que se deberá casi duplicar en 7 años.

A principios de julio, Pan American Energy (PAE) anunció un acuerdo con la noruega Golar LNG para empezar a desarrollar el GNL por unos 11 MMm3/d, y también podría definir su ubicación en Río Negro, para eventualmente escalarlo a futuro después de 2027 a unos 27 MMm3/d.

Con información de agencias.

IG