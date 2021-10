Larreta: "Si no logramos construir un consenso mayoritario que garantice la estabilidad, nadie va a invertir en la Argentina".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió este miércoles “construir un consenso mayoritario que garantice la estabilidad para conseguir inversiones en la Argentina", al tiempo que remarcó como ejes centrales de su presentación frente al Coloquio de IDEA, “la previsibilidad”, “el consenso” y “la educación”, “para no repetir los errores de los últimos 90 años”.

El alcalde porteño expuso en el 57° Coloquio de IDEA, que este año retomó la presencialidad en el Centro Costa Salguero, frente a empresarios de diversos rubros, políticos, dirigentes gremiales, sociales y analistas.

Para Rodríguez Larreta, “se necesita un plan común, una visión. Con alternancia en el poder. Eso es lo que no hay en la Argentina. Nadie va a invertir en la Argentina si no se sabe que las reglas se van a mantener en el tiempo”. Y agregó: “Si no hay previsibilidad y estabilidad en el tiempo, es imposible”.

Asimismo, el jefe de Gobierno recordó que en la Ciudad “venimos recorriendo ese camino, con una coalición muy amplia, que nos da mucha fuerza en la gestión. Eso requiere un ejercicio de diálogo y consenso constante”. Para fundamentar sus dichos, repasó que desde 2003 “nunca tuvimos tan pocos legisladores del PRO. Sin embargo, tenemos un interbloque mayoritario. Esto mismo necesitamos a nivel nacional. Tenemos que terminar con la grieta, con un consenso amplio con medidas que se sostengan en el tiempo”, pidió.

Según Rodríguez Larreta, “sin estabilidad macro no hay chance. Si no frenamos la inflación y la volatilidad, no hay manera. Se necesita un marco cambiario y monetario que dé estabilidad. Y sólo vamos a lograr la estabilidad macro con una estabilidad política sostenible en el tiempo”.

Además, el alcalde planteó la necesidad de “incluir al 20 por ciento de la población que está fuera del sistema. Para cambiar eso hay que ser muy audaces y disruptivos para transformar los planes sociales en empleo. No hay progreso si no llega a todos”.

Rodríguez Larreta consideró que sobre esas “precondiciones tenemos que construir un modelo de crecimiento basado en la educación, para reducir desigualdades y mejorar la productividad del país”. Y agregó: “Tenemos que sanar las heridas que nos dejó la pandemia en materia educativa. En la Ciudad dimos una pelea enorme para sostener la presencialidad. Se termina el año con 191 días de clases. Eso es porque la peleamos, con un fallo favorable de la Corte. En Provincia perdieron más de tres meses de clases y eso profundiza la desigualdad. Nunca más las escuelas cerradas”, reclamó.

En un tono conciliador, el dirigente de Juntos por el Cambio remarcó la idea de “construir un consenso mayoritario que nos dé estabilidad, si no, nadie va a invertir. Si nos seguimos peleando, vamos a repetir los errores del pasado. Algún problema hay, porque hace 90 años que no lo hacemos”.

Para cerrar, con el traje de presidenciable para 2023, Rodríguez Larreta pidió a la dirigencia política “mucha humildad, ceder para poder avanzar, escuchar al otro, entenderlo y llegar a acuerdos. Hay que construir un destino común. Yo creo en eso, porque hay una Argentina productiva y con empuje que, si le damos el pilar de la educación y una estabilidad, vamos a salir adelante”.

