Lousteau respaldó la decisión de Larreta y cruzó a Macri: “Le preguntaría qué es lo que lo desilusiona”

Martín Lousteau, senador radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño, destacó este lunes la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes, y salió al cruce del ex presidente Mauricio Macri, quien dijo estar “desilusionado”. En diálogo con Radio con Vos, apuntó: “Yo no entendí que es lo que quiso decir. Tiene que explicitar un poco más qué es lo que lo desilusiona”.

“Yo lo primero que le preguntaría es qué es exactamente lo que lo desilusiona. ¿Que la regla sea clara? ¿Que se cumpla la ley? ¿Que votemos con Boleta Única como él promovió como Presidente para todo el país y no logró sacar?” se cuestionó el senador en referencia al exmandatario. “Cuando hizo ese gesto de renunciamiento, habilitó liderazgos nuevos y habló de que no quiere más liderazgos mesiánicos, ni el dedo. Bueno, acá no hay más dedo. Boleta Única, lo único que vale es el dedo del elector”, sentenció.

Luego de los cruces que esa decisión generó en el PRO, el aspirante a ser sucesor de Larreta sostuvo en LN+ que “es inentendible el revuelo que se está generando”. “Estamos en un nivel de discusión que es ridículo, no entiendo por qué hay tanto enojo, por qué hay tanta belicosidad ni declaraciones tan altisonantes”, señaló en diálogo con Radio La Red.

“Nosotros votamos todas las elecciones, desde (Fernando) De la Rúa en adelante, en un día separado, salvo la última: suspendieron transitoriamente el uso de la Boleta Única Electrónica porque Macri quería pegar las elecciones por un tema de conveniencia electoral”, recordó el senador. “Cómo podemos decir que queremos cambiar el país si no aplicamos las reglas electorales que ya nos dimos por abrumadora mayoría en la Ciudad”, criticó Lousteau.

“Acá votamos de manera electrónica con Boleta Única y la defendió (María Eugenia) Vidal, Macri, (Cristian) Ritondo. El sistema lo defienden todos, entonces a esta altura es llamativo que alguien diga que es una desilusión que se cumpla la ley. Ojalá pasemos rápido esta etapa y empecemos a debatir el país y la Ciudad”, enfatizó el precandidato, rechazando los cuestionamientos de los referentes los otros frentes de Juntos por el Cambio.

Asimismo, recordó que “en la elección de 2015, en las PASO se votó con papel y en las generales, con la Boleta Única Electrónica”. “Esto de que no hay tiempo, sinceramente, no entiendo cuáles son los argumentos; ¿cómo alguien puede defender la boleta única a nivel nacional, en la Provincia protestar porque no se logra y en la Ciudad que la tenemos, no usarla?”, agregó.

Por último, remarcó que “no sé cuál es la desilusión, me llama la atención la expresión. A menos que diga que le llame la atención que las reglas sean trasparentes, que las reglas sean equitativas, que prefiere sesgar las reglas para su candidato. No hay motivo para la desilusión, es incomprensible”.

LC con información de agencias