Macri cargó contra Milei por el decreto sobre el FMI: “Demuestra debilidad institucional”

El expresidente Mauricio Macri expresó su apoyo al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que impulsa el Gobierno de Javier Milei, pero cuestionó la decisión de sellarlo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde Expoagro 2025, en San Nicolás, sostuvo que la medida “no ayuda a generar confianza” y reclamó que se debata el Presupuesto 2025 en el Congreso.

“El Gobierno evitó la catástrofe que había dejado puesta Alberto Fernández, bajo la última dirección de Sergio Massa, que hizo cosas criminales. Hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible. Sería bueno volver a poner el presupuesto sobre la mesa”, afirmó.

Consultado sobre el DNU, Macri fue categórico: “Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”. Desde el Pro ya habían surgido críticas a la administración de Milei por no incluir el Presupuesto en el temario de sesiones extraordinarias. Actualmente, el Gobierno maneja las cuentas públicas con los parámetros de la ley sancionada en 2023, durante la gestión del Frente de Todos.

Para el Frente de Todos, el DNU es un “golpe de Estado en democracia”

Por su parte, desde la otra vereda, el senador nacional Martín Doñate (Unión por la Patria) calificó hoy el decreto del Poder Ejecutivo autorizando un nuevo acuerdo con el FMI como un “golpe de Estado en democracia” y advirtió que desde su bancada no reconocerán “esta deuda canalla”.

“No vamos a reconocer esta deuda canalla: el golpe financiero que destruye la república”, afirmó el legislador en su cuenta de la red social X, en respuesta al decreto 179/2025 del Poder Ejecutivo publicado hoy en el Boletín Oficial.

Doñate dijo que “la desesperación” del presidente Javier Milei “es total”, y afirmó que él “y todo su Gabinete están involucrados en este verdadero delito de estirpe constitucional”.

“Lo admite su propio decreto: si el FMI no les da dinero, su Gobierno colapsa. No por herencia, no por terceros, sino por las propias decisiones que tomaron en estos meses”, afirmó el legislador rionegrino.

Doñate se refirió de ese modo a la contraposición del decreto con lo dispuesto por la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que en su artículo segundo establece que todo acuerdo o crédito con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

“Este golpe de Estado en democracia es la síntesis de un modelo de saqueo: un nuevo ciclo de endeudamiento feroz para sostener ficticiamente el tipo de cambio hasta las elecciones, reventando millones de dólares por día del Banco Central para financiar la bicicleta financiera de Caputo, sus socios y sus amiguitos”, señaló.

El parlamentario sostuvo que “en solo 15 días”, el país pasó “de una cripto-estafa a la mayor estafa financiera de la historia”, y aseveró que “Milei empezó vendiendo humo con la libertad financiera y ahora entrega la Argentina atada de pies y manos al FMI para que Caputo y sus socios sigan saqueando el país”.

“Del fraude digital al fraude institucional. Del delirio libertario al golpe financiero. Y esta deuda infame no la vamos a reconocer. Esta es una deuda ilegítima, fraudulenta, canalla. La Argentina no tiene por qué pagar el negocio de un puñado de privilegiados a costa del dolor de todo el pueblo argentino”, añadió.

Para el senador que integra la bancada de Unidad Ciudadana, el FMI “es corresponsable de esta operación, y debe saber cuál es la posición de la oposición en nuestro país: este golpe financiero está quebrando el sistema institucional argentino y será desconocido”.

“El Congreso no puede ser cómplice. Los que firman estos decretos y los que en el Parlamento los avalan serán los responsables de esta estafa histórica. O frenamos esto ahora, o la República se convierte en una entelequia”, manifestó.

Con información de NA.

IG