Manuel Adorni celebró la “liberación” de Zamba y la purga ideológica en Paka Paka

Manuel Adorni, en su rol como encargado de los medios públicos, anunció que habrá cambios en los contenidos de Paka Paka y otros canales estatales. En la conferencia de prensa regular que brinda en la Casa Rosada, el vocero de Javier Milei celebró lo que describió como la “liberación” de Zamba, el personaje insignia del canal infantil, al que vinculó con una narrativa ideológica sesgada.

“¿Con respecto a la otra pregunta que me hacías, Paka Paka, liberamos a Zamba, ¿viste? Lo hicimos libre a Zamba. No, a ver, con respecto a Paka Paka, Zamba y toda la catarata de noticias del fin de semana [...] todo el contenido que estaba, que tenía una fuerte ideología o que estaba muy sesgado por cuestiones de izquierda o que son kirchneristas, ha sido apartado. Dejamos, si se quiere, el contenido más neutral”, afirmó el funcionario.

Pese a la declamada pretensión de neutralidad de Adorni, en el oficialismo otros referentes sostienen que hay que dar un giro ideológico hacia el liberalismo en los contenidos. El Gordo Dan, como se conoce al simpatizante libertario Daniel Parisini, dijo que “hay que usar las ametralladoras del enemigo” y afirmó que se deben usar los medios públicos para la difusión de las ideas libertarias. “Todo el aparato de comunicación no tiene que ser destruido, no hay que cerrar la TV Pública, no hay que cerrar Paka Paka; hay que usar a Zamba […] no tiene que dejar de existir”, planteó.

El Gordo Dan es un creador de contenido digital conocido principalmente por su estilo de humor irreverente y satírico en redes sociales como YouTube y Twitch. Su contenido suele abordar temas de política, actualidad y cultura popular, utilizando un tono humorístico y sarcástico que le ha ganado una base de seguidores fieles.

Reordenamiento

Adorni dejó claro que los cambios no se detendrán ahí, señalando que todos los medios públicos están en la mira de su proceso de “reordenamiento”, lo que implica una reestructuración que podría afectar la diversidad y pluralidad de contenidos que han caracterizado a estas plataformas.

“Por supuesto que todos los medios públicos, que dependen, como ustedes bien saben de mí, entran en un proceso de reordenamiento, en todas sus empresas y en todos sus canales, que va a llevar tiempo”, advirtió Adorni, subrayando que bajo su dirección las reformas serán “mucho más drásticas”. Sostuvo que “son empresas que tienen mucho déficit, tienen mucho costo para todos”.

“Vamos a hacer un reordenamiento mucho más profundo para que todo, mientras que sigan, por supuesto, operativos, tengan el mejor desempeño posible”, concluyó, sin aclarar los detalles de lo que este desempeño implicará en términos de contenido y autonomía editorial.

Las medidas anunciadas por Adorni marcan un nuevo capítulo en la ya larga historia de la tensión entre el Estado y los medios públicos en Argentina, y dejan en el aire la pregunta sobre si esta “liberación” de Zamba es, en realidad, un avance o un retroceso para la diversidad en el conjunto de la televisión pública.

JJD