Milei adelantó su plan para 2025: privatizaciones, reforma laboral, eliminación de impuestos y “motosierra profunda”

El presidente Javier Milei presentó los principales lineamientos de su agenda para el 2025, la cual ha denominado como la “motosierra profunda”. En una entrevista concedida a Alex Milberg para Forbes Argentina, el mandatario adelantó que las medidas incluirán más privatizaciones, una reforma laboral y previsional, y la eliminación del 90% de los impuestos actuales.

Milei afirmó que los resultados de su gestión hasta ahora han generado un impacto positivo en la macroeconomía. “El equilibrio fiscal ha hecho que el riesgo país pase de niveles de 3.000 puntos cuando ganamos la elección a hoy debajo de 700, lo cual baja el costo del capital y favorece la inversión. Estamos eliminando la inflación, con lo cual se está eliminando la distorsión de precios relativos y eso favorece la acumulación de capital. Estamos bajando impuestos. Hicimos 800 reformas estructurales. Todos los días quitamos regulaciones”, explicó.

En ese contexto, el mandatario volvió a elogiar la labor del ministro Federico Sturzenegger. Según Milei, “el ministerio de Sturzenegger saca cerca de entre tres y cuatro regulaciones por día. Se fusionó el trabajo de Federico con el que había hecho intensamente Rodríguez Chirilo y la reforma del Estado”.

De acuerdo con el presidente, la etapa inicial de su administración estuvo enfocada en reducir las regulaciones y efectuar un recorte sustancial del gasto público. “Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas. No es solo desregular y quitar trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”, enfatizó.

Para el año que viene Milei explicó que planea eliminar el 90% de los impuestos actuales, manteniendo solo diez de ellos. Además, señaló que impulsará una reforma laboral integral.

“Este año subimos 70 puestos en libertad económica. Pasamos del lote de los peores 35 al medio. Y solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes. Las vamos a ir sacando en la medida en que nos permita el Congreso”, afirmó el presidente.

En lo que respecta a las empresas estatales, Milei reiteró su idea de que el Estado no debería intervenir en actividades que, a su juicio, pueden ser gestionadas de manera más eficiente por el sector privado. Aunque no especificó un cronograma ni los mecanismos exactos para estas privatizaciones, mencionó que se centrarán en empresas estatales que operan con déficits significativos.

El mandatario afirmó que las políticas de ajuste implementadas por su gobierno han recaído en lo que denominó como “la casta” y no en la población general. “Cuando cortamos la obra pública, les pegamos a los chorros de los políticos. Cuando vamos por una reducción de las transferencias discrecionales de las provincias, es a la casta. Cuando bajamos 10 puntos de déficit cuasi fiscal, se lo sacamos a los bancos. Cuando bajamos los ministerios de 18 a 8, cuando sacamos secretarías y subsecretarías, ¿a quién le pegó ese ajuste?”, afirmó.

Por otro lado, Milei aseguró, que pese a las críticas, no piensa modificar su estilo: “A mí me votaron por ser como soy. Yo no soy un engendro del coaching. Y, si no te gusta, no me votes”, concluyó.

DM