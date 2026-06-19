Milei celebra el Día de la Bandera en medio de la crisis por Adorni y con Villarruel decidida a aparecer sin invitación

El Gobierno nacional llega este sábado al Monumento a la Bandera en Rosario para encabezar el acto oficial del Día de la Bandera, una ceremonia que, lejos de funcionar como gesto de cohesión institucional, se desarrollará bajo una tensión política creciente: la crisis abierta por las causas judiciales que comprometen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de asistir al evento a pesar de no haber sido invitada por la Casa Rosada.

La actividad está prevista para las 10 de la mañana y será encabezada por Javier Milei, acompañado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. El acto incluirá el izamiento de la bandera, la interpretación de Aurora y el Himno Nacional, y tendrá como oradores a Javkin, Pullaro y, en el cierre, al propio Presidente.

Adorni, el invitado incómodo que Milei insiste en sostener

La presencia de Manuel Adorni será uno de los focos centrales del acto. El jefe de Gabinete atraviesa su peor momento político desde que asumió: enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se conocieran meses atrás propiedades no declaradas y un ahorro “en negro” de más de US$500.000, admitido por él mismo. La oposición impulsa una moción de censura en el Congreso tras la presentación de la DDJJ y sectores del propio oficialismo ya no ocultan su incomodidad.

Aun así, Milei decidió llevarlo a Rosario como gesto explícito de respaldo. El Presidente y su hermana Karina Milei consideran que Adorni debe permanecer en el cargo y buscan mostrarlo públicamente como parte del núcleo duro del Gobierno. Este viernes, el mandatario desayunó en Olivos con el jefe de Gabinete en una nueva muestra de respaldo incondicional. Al menos por ahora.

La insistencia presidencial choca con el clima político local: funcionarios de Santa Fe y Rosario expresaron su malestar ante la posibilidad de compartir la foto con un funcionario investigado. Incluso dirigentes aliados, como la concejala rosarina Anita Martínez, pidieron públicamente que Adorni no fuera parte del acto para evitar “empañar un ritual tan valioso”.

La funcionaria municipal que representa al PRO calificó de “imprudente” el accionar de Adorni en referencia a su situación actual con la Justicia, debido a que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y tardó más tiempo del correspondiente para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Asimismo, sostuvo que la situación política actual y las disputas personales que atraviesa públicamente, empañarían un acto institucional tan relevante como es el que se realizará el próximo sábado, especialmente para los estudiantes que realizan su promesa de “lealtad a la bandera”.

En el texto, escribió dejar “los egos y las mezquindades” de lado para mantener íntegramente el valor significativo del encuentro a llevarse a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera.

Villarruel desafía a la Casa Rosada

La otra protagonista del día será Victoria Villarruel. Por segunda vez en un mes —ya había sido excluida del Tedeum del 25 de mayo—, la vicepresidenta quedó afuera de la lista oficial de invitados al acto patrio. Aun así, confirmó que viajará a Rosario “de todos modos”, reivindicando su derecho institucional a participar de las ceremonias nacionales.

“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná” respondio en X la titular del Senado a una usuaria.

En su entorno aseguran que “ella siempre va a los actos patrios” y que no evitará cruzarse con Adorni, con quien mantiene una relación abiertamente hostil. La Provincia de Santa Fe aclaró que, por su investidura, se le hará un lugar aunque no haya sido convocada por Presidencia.

La decisión de Villarruel vuelve a exponer la fractura interna del Gobierno: mientras Milei la margina de los actos oficiales, la vice impulsa en el Senado el tratamiento de proyectos que podrían derivar en la interpelación e incluso la destitución de Adorni.

Un acto patrio atravesado por la política

El acto del Día de la Bandera suele ser una ceremonia institucional, con fuerte presencia escolar y un clima de celebración cívica. Pero este año, la escena estará marcada por:

La crisis política del Gobierno , con un jefe de Gabinete investigado y sostenido solo por el Presidente y su hermana.

, con un jefe de Gabinete investigado y sostenido solo por el Presidente y su hermana. La disputa abierta entre Milei y Villarruel , que ya acumula desplantes públicos y tensiones legislativas.

, que ya acumula desplantes públicos y tensiones legislativas. El malestar de las autoridades locales, que buscan preservar el carácter simbólico del acto frente al ruido político nacional.

Mientras tanto, el Gobierno intenta utilizar la fecha patria para mostrar orden interno y recuperar iniciativa política, en un contexto de desgaste acelerado y presiones crecientes desde el Congreso y desde dentro de su propia coalición.

Monumento a la Bandera restaurado

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguraron este jueves las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, tras más de una década de trabajos paralizados.

La obra demandó una inversión superior a los $4.000 millones por parte del Gobierno santafesino, luego de que la Nación desistiera de concluir las tareas. Según se informó, la Provincia asumió una deuda de $1.456 millones con la contratista y destinó otros $2.600 millones para finalizar la intervención.

“Hoy le devolvemos a la Argentina un Monumento Nacional a la Bandera con el esfuerzo de la provincia de Santa Fe y con el corazón de la ciudad de Rosario”, afirmó Javkin durante el acto.

Pullaro, por su parte, sostuvo que la decisión se tomó “con recursos de la provincia de Santa Fe” y remarcó: “Cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.

La inauguración incluyó además la primera Promesa de Lealtad a la Bandera frente al monumento restaurado, protagonizada por más de 4.500 niñas y niños de cuarto grado de distintas provincias.

Los trabajos incluyeron la restauración del Propileo, la renovación del sistema eléctrico y de iluminación, la recuperación de esculturas y altorrelieves, la puesta en valor del mástil principal, mejoras en la Sala de las Banderas, la modernización del ascensor de la torre y la renovación de espacios interiores.

Con la finalización de las obras quedaron formalmente iniciadas las actividades oficiales por el Día de la Bandera, que culminarán el sábado con el acto central y los festejos populares en Rosario.