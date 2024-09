Milei a CFK: “Prendé la tele, que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”

El presidente Javier Milei le respondió a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cinco horas después de que ésta publicara una extensa carta con críticas al peronismo y cuestionamientos a su administración. “Yo sé que vos de economía no entendés mucho”, sentenció el mandatario a través de su cuenta de X.

En la misma línea, el mandatario la acusó de haber demostrado su “desconocimiento” en la materia en base a la elección de su Gabinete, a cuyos miembros tildó de “analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico”.

“Pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, cerró el libertario en alusión al cierre que dará en el marco de la Cumbre del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) esta tarde, en la provincia de Mendoza.

Poco después, el mandatario volvió a postear dirigiéndose a Fernández de Kirchner y abrió dudas sobre si efectivamente se recibió de abogada. “No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada... Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo”.

Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo.

A lo que la también ex vicepresidenta respondió: “Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN”.

Tomó la posta entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, y comentó: “Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la ”falacia de la pista falsa“ al aún no haber mostrado su título. Saludos”.

Durante la mañana de hoy, la dos veces presidenta hizo pública una carta de ocho páginas en la que sorprendió con una autocrítica alusiva a los “errores que ha cometido el peronismo en las últimas décadas”, pero en la que incluyó además críticas a la ineficiencia del Estado y su impacto en la sociedad.

La dirigente peronista criticó lo que llamó el “viejo modelo de Estado omnipresente que derivó en ineficiencia e ineficacia”, abordó el problema del déficit fiscal, y cuestionó la falta de una reforma tributaria que “construyera un sistema más racional y equitativo”.

Además, habló de la ausencia de una “revisión y reforma profunda de la educación pública”, y de la necesidad de apostar a un plan integral que combata la “desigualdad social” y el “gatillo fácil”.

