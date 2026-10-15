Milei respaldó a Trump y llamó a sacar “a patadas” a Lula del poder

El presidente Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump y expresó su respaldo al mandatario estadounidense de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. Al mismo tiempo, redobló sus críticas al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como “dictador comunista”, y manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro en la disputa electoral brasileña.

“No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, sostuvo Milei durante su discurso en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, realizada en Washington. En ese marco, afirmó que “es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre”.

El mandatario argentino también respaldó a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje en Brasil, previsto para dentro de diez días, y llamó a sacar “a patadas al dictador comunista”, en referencia a Lula. Además, envió un mensaje de apoyo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, padre de Flávio, a quien describió como su amigo y consideró que continúa “injustamente encarcelado”.

“Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente, y enviar un mensaje de afecto y de apoyo tanto a Flávio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro”, expresó.

Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Durante el evento, organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, recibió el premio “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana”.

En su discurso, el Presidente también defendió su gestión económica y afirmó que la Argentina heredada por su gobierno estaba “al borde de una nueva hiperinflación”, como consecuencia de una “clase política irresponsable y futurista”. Según sostuvo, su administración aplicó “un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia”.

Por último, se refirió a la situación política de América Latina y reivindicó el respaldo de su gobierno a los dirigentes que comparten sus ideas. “País tras país, desde las urnas, desde nuestro gobierno, hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda la región y los resultados fueron contundentes”, afirmó.

Con información de NA