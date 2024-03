“¿Qué hacía el presidente a esa hora por redes?”: Cristina Kirchner volvió a apuntar a Javier Milei por amenazarla

El cruce entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner a través de redes sociales continuó este domingo. Pasada la medianoche, el Presidente mostró el decreto con el que anuló el aumento de sueldo en cargos del Poder Ejecutivo que había firmado en febrero y por el cual había responsabilizado a la dirigente pese a que el documento llevaba su firma.

En ese mismo posteo, el libertario aprovechó la oportunidad para cuestionar a la ex vicepresidenta. “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos”, le advirtió Milei a través de su cuenta de X (ex Twitter).

La respuesta de Fernández de Kirchner llegó este mediodía. “Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: 'Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet'”, le respondió por la misma red.

“Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet”, cerró la ex mandataria.

