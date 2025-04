Radicales, motosierra y olor a pis: las estrategias para la campaña porteña toman forma en el territorio digital

El debate digital alrededor de las elecciones porteñas del 18 de mayo muestra cómo intervienen y participan ciudadanos y cibermilitantes en el clima de interna que las caracteriza. Más organizados algunos, otros un poco menos, pero en cualquier caso los grupos políticamente orientados alimentan los algoritmos de recomendación con los lemas y palabras clave de las líneas discursivas de sus candidatos. Frases como “Hay olor a pis”, “Santoro es radical”, “Es ahora”, “Terminar con los fisuras” o “Llevar la motosierra a la Ciudad” entre otras, organizan la discusión de cara a las legislativas en CABA. Subiendo cortes de entrevistas televisivas y memes, cada bando busca amplificar la línea argumental propia (y ocasionalmente también, intervenir en la interna de otros espacios) para ganar ventaja en una disputa peleada, donde abundan los nombres.

Manuel Adorni anuncia su candidatura a legislador con una versión del meme “evil” (malo), en el que se invierten los colores de la fotografía de alguna personalidad pública y se adjunta un texto con ideas opuestas a las que esta suele decir, en este caso “inicio”, opuesta al “fin” que caracteriza su estilo de tweets y que anuncia aquí el comienzo de su campaña, con la motosierra como emblema.

La Libertad Avanza tiene todavía el mejor y más coordinado grupo de replicadores digitales. Basta con ver las publicaciones del Gordo DAN (Daniel Parisini) en Twitter/X, donde aparecen reposteados otros exponentes de su sistema de difusión: Juan Doe, El Trumpista, Traductor, USDTermo, entre otros. Los llamados “Trolls Libertarios” con línea directa a Casa Rosada y que responden a Santiago Caputo, salieron en estos días a bancar a Manuel Adorni, cuya línea es llevar el modelo de gestión nacional a la Ciudad.

En varios clips de una entrevista con Horacio Cabak, el vocero presidencial describe al Estado porteño como ineficiente. “Yo no te voy a decir que tiene olor a pis porque no creo que sea así”, comenta Adorni haciendo referencia al lema de Horacio Rodríguez Larreta (y quienes leyeron a George Lakoff recordarán su célebre “No pienses en un elefante”). “Pero si creo que hay un modelo de manejo de recursos que se terminó y que tiene que modificarse”, continúa en referencia al Estado subnacional porteño, del cual señala que tiene más ministerios que el nacional y funcionarios mejores pagos, incluso mejor que el propio Presidente. “En el concepto de motosierra hay más respeto al dinero de los contribuyentes, es lo que estamos haciendo en la Nación y es lo que vamos a hacer en la Ciudad, desde nuestro lugar legislativo: nosotros no vamos a gestionar la Ciudad al menos hasta el 2027” apuntala el candidato en la entrevista que replicaron sus seguidores.

“Vote por Milei, votando a sus candidatos”, reza una imagen generada con IA con estilo de afiche propagandístico soviético. El tweet no solo difunde esta imagen con la versión libertaria de “el candidato es el proyecto” (recuerdos de la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015) sino que marca a sus partidarios quién es quién en la oposición: Silvia Lospennato –acaso la enemiga circunstancial de los libertarios en esta contienda– es definida como “abortera”; Alejandro Kim como “Peronista” y Leandro Santoro como “Radical K”.

A pesar del rechazo libertario a estas figuras es notable que reproducen el encuadre de la campaña de Kim en la interna con Santoro: un enfrentamiento identitario entre supuestos “peronistas puros” e “infiltrados” (del radicalismo o el progresismo en general). Esta es la línea de Guillermo Moreno desde la elección presidencial de 2019, cuando se opuso al armado de unidad del Frente de Todos, y fue también la línea en 2023, con jingles que criticaban a Cristina Fernández de Kirchner por haber hecho al peronismo votar a “un radical” (por Alberto Fernández, más elogioso de Alfonsín que de Perón) y “un liberal” (por Sergio Massa).

Juan Doe (Juan Carreira, Director de Comunicación Digital del gobierno) comparte un fragmento de entrevista de Moreno y Kim, y alimenta el encuadre “Santoro es radical” de la interna peronista.

Tweet de la cuenta Hagov Luis Ventura (los “hagoveros” son los seguidores de Tomás Rebord) que replica un video de la reacción entusiasta de Guillermo Moreno al cántico de su militancia: “votalo a Kim porque Santoro es radical”.

Con la picardía troll que los caracteriza, los libertarios le suben el precio a las “segundas marcas” de sus rivales más competitivos: a Kim y Moreno en detrimento de Santoro, en la interna peronista, y a Larreta en su disputa con el PRO. El levantamiento del ex Jefe de Gobierno es llamativo, considerando que el colectivo libertario ha hecho de pegarle e insultarlo prácticamente un deporte en elecciones pasadas.

Un tweet de la cuenta oficial de Carajo, el canal de stream libertario, difundió sus últimas declaraciones críticas sobre Mauricio Macri con una caracterización de Larreta como Severus Snape, uno de los personajes más populares de la saga de Harry Potter. Este personaje (spoilers a continuación, para quien no vio la historia completa) fue un doble agente, clave para la eventual destrucción del villano Lord Voldemort, personaje con el que se lo solía comparar a Larreta en muchos memes. Así, para el pragmatismo libertario –que no tiene problemas en levantar figuras que denostaba hace pocos minutos (Patricia Bullrich será siempre el caso paradigmático)– la confrontación de Horacio con sus antiguos aliados lo “asciende” de Voldemort a Snape, es decir de villano a héroe.

María Eugenia Vidal hace el camino inverso. El año pasado los libertarios compartían fotomontajes de la exgobernadora toda musculosa para celebrar su apoyo a los proyectos de ley del gobierno en el congreso. Ahora, en cambio, se jactan de que Karina Milei, a la que Macri denomina despectivamente como “la repostera”, les “llenó el culo de crema pastelera”, en respuesta a un fragmento de entrevista donde Vidal señala a la secretaria de la presidencia como responsable de abrir un nuevo frente de batalla con el PRO en la Ciudad, funcional al kirchnerismo. La línea de Vidal, que replicaron usuarios en las redes, es que el macrismo previno que la Ciudad se convirtiera en un “feudo kirchnerista”, y que el gobierno nacional debería acompañarlos en su lucha contra los feudos de otras partes del país, como el de Formosa.

Tweet que replica la línea del PRO de apelar al antikirchnerismo y acusar al gobierno.

Estas expresiones demuestran que el PRO ha optado por una línea de discurso defensiva, en la que acusa al Gobierno de no dar la batalla contra el kirchnerismo que pretende buena parte del electorado que ambos espacios, presumiblemente, tienen en común. De manera coherente con las declaraciones de Macri, el target de esas acusaciones es Karina, mientras que se busca –todavía al menos– conservar el buen trato hacia Javier Milei.

Un intercambio de chicanas entre Gordo DAN y la cuenta JPRO Tuitera lo ilustra a la perfección. Haciendo uso de un meme popular de esta semana: muñequitos de personas públicas generados con la nueva versión de ChatGPT, Gordo DAN posteó uno de Jorge Macri con los accesorios de una berenjena, una cámara de fotos y un tacho de basura, alusivos a rumores que puso a correr la diputada nacional Lilia Lemoine de que el Jefe de Gobierno envía fotos de índole sexual no consentidas a mujeres. JPRO Tuitera (que en su biografía se define como “Dando las peleas que el PRO no se anima a dar”, toda una declaración) respondió con un muñequito de Karina, con accesorios de criptomonedas, plata y un sobre, que alimentan las sospechas de su tráfico de influencias en el escándalo de Libra. La respuesta de DAN (con el mismo estilo) fue refregarle la negativa del Gobierno de darle a Mauricio Macri su ansiada concesión para la Hidrovía.

Este debate electoral excede por mucho el escenario de los problemas de la Ciudad. Aunque haya propuestas y discursos más localistas, como en los casos de Leandro Santoro, Horacio Rodríguez Larreta o Ramiro Marra (que le abre una interesante cuasi-interna a La Libertad Avanza, hasta ahora aparentemente sin hostilidades entre ambos), también se superponen discusiones de carácter nacional: “plebiscitar” el modelo de gestión de Milei a través de Adorni; la reconfiguración del peronismo hacia una versión más doctrinaria y menos permeable a otras sensibilidades políticas, con Kim y Moreno; o el más difuso y un tanto anacrónico “seguir enfrentando al kirchnerismo” con el que el PRO busca salir airoso de una batalla con dos frentes.

Las redes pueden bien ser el sótano de esta discusión, donde estas líneas de debate adquieran sus formas más grotescas y festivas. También pueden ser el lugar para interesantes alquimias discursivas que asciendan a lo más vistoso de la discusión. Habrá que seguir mirando, de acá al 18 de mayo.

NC/DTC