Los rectores de universidades públicas piden que Milei no vete la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas de Argentina, lanzó un contundente comunicado contra el gobierno de Javier Milei. En el texto, los rectores expresan su preocupación por el desfinanciamiento del sistema universitario y científico, denunciando una situación crítica que afecta tanto a docentes como a estudiantes.

El comunicado detalla que, a lo largo del año, los intentos del CIN por dialogar con el Gobierno han sido infructuosos. Sostienen que a pesar de movilizaciones multitudinarias en defensa de la universidad pública, las respuestas del Gobierno fueron insuficientes, prolongando una “agonía” que pone en jaque la educación superior en el país. La situación salarial es calificada de “dramática”, con más del 70% del personal universitario cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza.

Una de las principales demandas del CIN es que el presidente Milei no avance con el veto anunciado a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso. Los rectores destacan que dicha ley ofrece previsibilidad presupuestaria y es una solución razonable que no compromete las finanzas del Estado. No obstante, la negativa del Gobierno a promulgarla generó incertidumbre en el sector.

A esto se suma la preocupación por el proyecto de presupuesto 2025 enviado al Congreso, que, según los rectores, agrava aún más la situación, dejando un enorme vacío entre los fondos solicitados por las universidades y lo propuesto por el Ejecutivo.

El CIN subraya que el desfinanciamiento no es sólo un problema de recursos, sino de prioridades. Consideran inadmisible que en un contexto de crisis se vea a la educación como un gasto, y advierten que este enfoque compromete el futuro del país. “No en vano, los países desarrollados invierten dos o tres veces más que Argentina en ciencia y educación”, afirmaron.

El sistema universitario público, señalan los rectores, fue históricamente la columna vertebral de la Nación y un motor de movilidad social. En el comunicado, concluyen con un llamado al presidente para que reconsidere su postura respecto al veto, pidiendo a los legisladores nacionales que sostengan la ley en caso de que se confirme la medida del Gobierno.

Finalmente, invitan a la sociedad argentina a movilizarse nuevamente en defensa de un sistema educativo que es “orgullo de la Nación” y advierten que lo que está en juego es “ni más ni menos” que su continuidad.

Este mensaje marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno de Milei y las universidades públicas, en un contexto de creciente precariedad para la educación superior en la Argentina.

El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se da en un contexto en el que el presidente Javier Milei confirmó, hace 11 días, su decisión de aplicar un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Senado. La medida, anunciada a través de redes sociales en respuesta a un tuit del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, generó un fuerte rechazo entre la comunidad educativa y científica del país. El vocero presidencial Manuel Adorni ya había adelantado la posibilidad del veto, mencionando que era una decisión en manos del Presidente.

Este enfrentamiento llega después de que el Senado aprobara la ley que incrementa los fondos para las universidades públicas y rechazara un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que destinaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La ley de financiamiento fue sancionada con 57 votos a favor, principalmente de bloques opositores, mientras que los votos negativos provinieron de La Libertad Avanza y algunos senadores del PRO.

Está confirmada una movilización universitaria para el miércoles 2 de octubre de 2024. Esta marcha tiene como objetivo protestar contra el posible veto de Milei a la ley. Participarán sindicatos docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias.

Ya hubo una importante movilización en abril en contra del gobierno de Milei y a favor de la universidad pública, y se espera que esta nueva manifestación sea masiva, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros centros educativos están organizando la movilización.

