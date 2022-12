Rodríguez Larreta sobre la polémica de Lago Escondido: “Una nueva operación del kirchnerismo”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó hoy de “una nueva operación del kirchnerismo” la filtración de chats y audios entre jueces funcionarios de la Ciudad y empresarios para enmascarar un viaje a Bariloche denunciado como “dádivas”.

“Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, señaló Rodríguez Larreta a través de su cuenta de Twitter.

“Hablé con @MarceDaless y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga”, dijo en referencia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien dijo hoy que fue hackeado y denunció una operación del kirchnerismo.

Este domingo se publicó una información según la cual jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis, lo que abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

En diálogo con Radio Mitre, D'Alessandro dio a entender que su celular fue hackeado y que los chats que lo involucran fueron editados: “Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la Vicepresidente”.

“Son chats que se crearon”, afirmó. “De forma falsa, ilegal, se realiza un posteo de un supuesto grupo, con supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas, algo muy peligroso que daña las instituciones”, agregó, y dijo que “se va a comprobar que están editados, se va a comprobar que hay cosas que no existieron. Los que me conocen saben que yo no hablo de manera que está ahí”.

En su cuenta de Twitter, el funcionario porteño habló de una “mafia kirchnerista” y declaró que realizará una denuncia penal por el caso.

“Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie”, apuntó el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

En otro tuit, recordó: “Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a De Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito”.

Por último, anunció: “Por supuesto, voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad”.

La defensa a D'Alessandro de Patricia Bullrich y Diego Santilli

También Patricia Bullrich, presidenta del Consejo Nacional del PRO, y el diputado nacional Diego Santilli defendieron a D'Alessandro, luego de la filtración de supuestos chats que involucran al funcionario en el vuelo privado a Lago Escondido junto a empresarios, ex funcionarios, jueces y fiscales.

“Dan vergüenza ajena los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la justicia. Pero ni violando la ley podrán ocultar la realidad”, acusó la exministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Bullrich volvió a tuitear después de la cadena nacional de Fernández: “Presidente, está claro que usted es testaferro de la presidenta en funciones”.

“Las intentaron todas: lawfare, operaciones de inteligencia y mentiras. Pero el que robó el dinero del pueblo LAS PAGA. AHORA, LA PLATA DEL PUEBLO DEBE VOLVER AL PUEBLO”, finalizó.

En esa misma línea fue Santilli: “Llama mucho la atención y no parece casual que esta operación de inteligencia ilegal salga a la luz un día antes del fallo de la causa vialidad. Todo mi apoyo a Marcelo D'Alessandro, un funcionario que conozco y respeto hace años”.

En un mensaje en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández subrayó que “lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios”, asegurando que “es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas”.

LC/CRM con información de agencia NA