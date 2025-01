Sebastián Pareja sobre una candidatura de Karina Milei: “Es como pescar en el acuario, tenemos el triunfo asegurado”

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los arquitectos de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO afirmó que “llevar en la boleta el apellido Milei con Karina es como pescar en el acuario, tenemos el triunfo asegurado”.

Aunque Pareja desconoce si Karina Milei será candidata este año, opinó: “Le gana fácil a Cristina. No lo tenemos miedo”. “Es el bien contra el mal, el futuro contra el pasado”, sumó el actual subsecretario de Integración Socio-Urbana y senador provincial en uso de licencia.

De todas formas, consideró en una entrevista concedida este sábado a Radio Mitre que Karina “es cien veces más valiosa en la Casa de Gobierno que en la Cámara de Diputados”.

“El rol de Karina es fundamental, es el corazón del gobierno nacional, es el corazón de La Libertad Avanza, en Provincia es la primera afiliada al partido y nos da permanentemente el apoyo. No es lo mismo combatir con Espinoza o Katopodis sin un respaldo de Karina Milei. Nos corrige errores porque está permanentemente atenta. Nos marca errores, hay una conducción, hay trabajo, hay mesas de diálogo, hay mesas estratégicas y está Karina en todo eso”.

Por otro lado, en relación la alianza entre LLA y PRO, Pareja sostuvo que la propuesta es “o vamos juntos en 24 provincias o no vamos en ninguna. No podemos hace excepciones en cuanto más o menos me sienta competitivo”.

Luego, analizó: “Hoy en provincia de Buenos Aires no sé ponderar el valor real que tiene el PRO; cuánto de ese electorado que supo tener seguiría una propuesta PRO o a candidatos del PRO. No tengo la medida. Si eso implica el 15% de los votos llegás a la conclusión de que tenés que ir con el PRO pero ¿y si son 3 puntos? ¿Por qué tenés que ir y encima arriesgar?”.

EM