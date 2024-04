Los senadores se duplicaron el sueldo y, como no lo tenían, también se agregaron el aguinaldo

Los senadores votaron este jueves a favor de aumentarse el sueldo. Cobraban de bolsillo, de piso, $1,7 millones y pasarán a cobran al menos $4 millones. Fue al final de la sesión que había sido convocada para debatir los pliegos de los embajadores propuestos por el gobierno de Javier Milei.

Esta vez la decisión de subirse las dietas no provino de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, ya que se trató de un proyecto presentado por el salteño Juan Carlos Romero, aliado de La Libertad Avanza.

El proyecto de resolución establece un aumento en los módulos (la unidad de medida administrativa), que supone una suba en la cantidad de pesos de las dietas (sueldos) y de los ítems extra (desarraigo y gastos de representación, que vendrían a ser los viáticos). Además, percibirán un sueldo número 13, en lugar de 12, que sería en los hechos un aguinaldo, que los legisladores nacionales no lo tienen.

La sesión del Senado se había anunciado para aprobar los pliegos de embajadores propuestos por Milei y el proyecto que aumenta los ingresos de los senadores estaba solapado. Fue revelado esta mañana por la periodista Déborah de Urieta, de El Cronista, en el programa radial Buenas Tardes China (Radio Con Vos), que conduce el periodista Jairo Straccia.

La votación del aumento de los sueldos de los senadores se realizó a mano alzada, sobre el final de la sesión, de manera tal que no hay registros de quiénes apoyaron y quiénes rechazaron la iniciativa. Pese a ello, el presidente Milei salió en Twitter (X), minutos después de finalizada la sesión, a indicar que “los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza”. Sin embargo, no hubo votación nominal. De hecho, en el registro fílmico se ve a otros senadores, como el radical Martín Lousteau, no levantar la mano durante la votación a mano alzada. Eso no significa votar en contra.

El aumento de las dietas de los senadores, y también de los diputados, había sido dispuesto dos meses atrás por los presidentes de ambas cámaras, la vicepresidenta Villarruel, y el diputado libertario por La Rioja Martín Menem. Ambos debieron dar marcha atrás por pedido del presidente de la Nación, Milei, quien también se había otorgado un aumento de sueldo y después, cuando se hizo público, lo anuló en medio de cuestionamientos por la desplome generalizado de los ingresos de las personas que se produjo como consecuencia de la inflación y el ajuste de su gestión.

Ahora los senadores tendrán su aumento porque ellos mismos lo dispusieron, aprobando el proyecto de resolución de Romero: a partir de mayo cambiará entonces la manera en la que se actualizan las dietas de los senadores. Desde 2011, a través de una resolución conjunta, se estableció que las dietas de diputados y senadores representen un 20% por encima de un trabajador de la categoría más alta de la Cámara.

Esto implica que, cada vez que haya un incremento salarial a los trabajadores del Congreso, automáticamente este le impacta a las dietas. Salvo que, resolución mediante, se aclare un “desenganche”, como ocurrió en la pandemia y luego del escándalo por la suba del 30% de este año. Actualmente, la dieta de los senadores ronda los $ 1,7 millones de pesos. A esto hay que sumarle lo que reciben aquellos que viven en el interior del país en concepto de viáticos, además de $25.000 por desarraigo. Esta última cifra se mantiene congelada desde 2016.

¿Qué plantea la resolución que los senadores aspiran aprobar? Que los senadores perciban 13 dietas anuales (aguinaldo, puesto que los legisladores no tienen ese beneficio). Pero además, que esa dieta represente 2500 módulos (cada módulo equivale a algo más de $ 1802), más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.

De allí de desprende que, en bruto, un senador que vive en el interior pasará de cobrar $7,2 millones en bruto y algo más de $4 millones netos.

JJD