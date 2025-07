Sturzenegger defendió la motosierra en el Estado y pidió que le preguntaran por los “miles de puestos que se crearon”

En una entrevista en La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul por La Nación Más, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó un instante sin respuesta al ser interrogado por la reducción de 50.000 empleados públicos y la situación del empleo en general.

Durante la conversación, Sturzenegger defendió la decisión del gobierno de Javier Milei de desvincular a decenas de miles de trabajadores estatales, asegurando que la pregunta por la “crueldad” de esas medidas estaba “remal planteada”. El ministro sostuvo: “No me tienen que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tienen que preguntar por los miles de puestos que se crearon cuando le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 puestos de trabajo”.

Sin embargo, Majul lo interrumpió y lo cuestionó: “¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy…”, lo que obligó a Sturzenegger a reafirmar su argumento: “Por supuesto que sí”, aunque sin precisar cuántos ni dónde estarían esos nuevos puestos de trabajo.

Además, el ministro criticó el paquete de leyes que aprobó el Senado la semana pasada, y aseguró que si esas leyes se llegaran a implementar revertirían el superávit fiscal y generarían un nuevo incremento de la inflación y la pobreza.

Sturzenegger calificó la votación como un intento del Congreso de decir en qué se tiene que gastar tanta plata sin decir de dónde sacarla, y lo comparó con “cuando un niño pide un juguete” sin reparar en el costo.

MP