La UTEP y cooperativistas protestaron afuera del Ministerio de Economía y la sede de AYSA

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron hoy afuera del Ministerio de Economía en defensa del trabajo del sector. En tanto, trabajadores cooperativizados protestaron frente a la sede de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) en reclamo por la demora en el pago de sueldos y la paralización de las obras.

“Seguimos con nuestros reclamos para que el Gobierno no detenga las políticas públicas para paliar la emergencia alimentaria derivada de la crisis económica”, expresó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

Y agregó: “Lamentablemente, hoy no tenemos interlocución alguna en el Gobierno. El ajuste y la galopante inflación tienen un resultado de casi un 60% de pobreza que son millones de argentinos y argentinas que están pasando hambre y no hay ni una política paliativa. Lo que no se dan cuenta es que mientras siembran pobreza y miseria, va a crecer la organización y la resistencia”.

Ayer, la UTEP ya se había movilizado a la sede del ministro de Capital Humano. Hoy, su manifestación frente al Palacio de Hacienda generó un corte parcial de tránsito sobre Hipólito Yrigoyen al 200, frente a la Casa de Gobierno, pese a la presidencia de efectivos de la Policía de la Ciudad.

“Nos movilizamos porque el Gobierno y su ministro de Economía, (Luis) Caputo, decidieron terminar con las obras en los barrios populares, el programa Mi Pieza y el acceso a lotes con servicios”, especificó el dirigente social y advirtió sobre el recorte de fondos para la continuidad de las obras que ya están en marcha.

Mañana viernes, los movimientos populares se concentrarán en la Plaza del Congreso para “anunciar próximas actividades del plan de lucha”.

En tanto, los trabajadores cooperativizados del programa Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo y Vinculaciones protestaron ante la sede AYSA, ubicada en Tucumán 752 por la demora en el pago de los sueldos y el congelamiento de los salarios desde octubre de 2023.

“Nos estamos movilizando por retrasos en los pagos de sueldo, el congelamiento de los salarios desde octubre y la amenaza del cierre del programa de trabajo, del que no solo viven más de dos mil familias sino que ha permitido el acceso a agua potable y la red de cloacas a barrios enteros”, informaron.

Según indicó César Montiel, trabajador cooperativista y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de Almirante Brown, algunos trabajadores brindan sus servicios desde hace décadas y, a partir del cambio de administración nacional, dejaron de percibir retribuciones por sus trabajos. “Somos trabajadores que dependemos de la empresa AYSA. Venimos realizando trabajos de conexiones de redes y vinculaciones domiciliarias desde hace casi 20 años y desde la asunción del nuevo Gobierno, no estamos cobrando nuestros sueldos a pesar de haber realizado los trabajos acordados”, expresó.

Y completó: “Una respuesta positiva para nosotros es que nos paguen los sueldos que nos adeudan y que nos garanticen la continuidad de las obras porque queda mucho por hacer. Son obras que no valen un dineral, de hecho, el 60% de los dos programas es garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Si bien los trabajadores que se congregaron lograron tener una reunión con representantes de la empresa, no obtuvieron respuestas a sus demandas. Según señaló Montiel, les pidieron “15 días para brindar alguna solución a sus reclamos”, mientras continúan la reorganización administrativa.

“La realidad es que no podemos esperar 15 días para saber si nos van a pagar por algo que ya hicimos. El próximo lunes nos reuniremos las 84 cooperativas, con sus representantes y delegados para analizar cuál es la siguiente medida de lucha que vamos a realizar para defender los puestos de los trabajadores y para poder cobrar lo que ya realizamos”, afirmó.

ACM con información de Télam.