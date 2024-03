Victoria Villarruel se despega de Milei: “La motosierra hay que usarla con cuidado”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se despegó de su compañero de fórmula, Javier Milei, respecto de distintos asuntos de discusión pública. Fue durante una larga entrevista que le concedió al periodista Jonatan Viale, en el canal TN, donde dijo, de todas maneras, que apoya al Presidente, que quiere que “cumpla los cuatro años” de mandato y que, “si quiere renovar, que lo pueda hacer”.

Mostrándose en todo momento relajada, sonriente y sólida —y a veces lapidaria— en sus respuestas, Villarruel afirmó que está “trabajando en el Senado sumamente contenta” y reveló su deseo de que cuando termine su mandato la gente diga “qué flor de vicepresidente que fue”.

A dos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar, dijo que no le consta que el Presidente vaya a dictar indultos a militares condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad y, en otro orden de asuntos conversados, expresó su confianza en que Milei podrá bajar la inflación.

Sin embargo, respecto del achicamiento de la planta del Estado se distanció de Milei: “Él está con la motosierra full. Nosotros [en el Senado], también. Pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso nos genere después un gasto mayor. Y acá hay estabilidad laboral, eso también tengo que entenderlo, quiera o no. Esto no es un reinado, esto es un poder del Estado que tiene determinadas reglas. Yo tengo que respetar ciertas cuestiones que son legales. Me gusten o no”, señaló.

Más allá de esto dijo que con Milei se llevan “bien”. “Nos complementamos. Y creo que eso es también lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió”, expresó.

Además, se refirió al tratamiento del DNU 70/2023 de desregulación en el Senado y las versiones sobre el enojo que causó en la Casa Rosada la convocatoria a la sesión, en la que finalmente fue rechazado. “El DNU ya tenía pedidos de muchos senadores para que se tratara, entonces puedo, por supuesto, buscar el momento pero a partir del momento en que la sesión es ordinaria, ya se habían abierto [las sesiones], no puedo estar eternamente reteniéndolo”, argumentó.

“Los senadores no ganan bien”

“Porque me lo pidió el Presidente”. Eso respondió la vicepresidenta Villarruel cuando Viale le consultó por qué dio marcha atrás en el aumento en las dietas de los senadores. Para la presidenta de la Cámara alta, “el aumento se debería haber dado”. En este sentido, planteó: “Si vos les pagás poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción?”.

En su primera entrevista como vicepresidenta, Villarruel defendió a los legisladores y los diferenció de otros roles del Estado. “Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, derogar o promulgar leyes. Es la persona que de alguna manera representa a las provincias, en el caso de la Casa del Senado, y al pueblo argentino, en la Cámara de Diputados. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. ¿Qué significa esto? Que si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos, o los que tengan un sponsor atrás. No vamos a llegar las personas como vos y yo, o los camarógrafos, no van a llegar esas personas a este recinto”, afirmó.

Seguridad y Defensa

En cuanto a estos ministerios, Villarruel se lamentó por la decisión de Milei de haber puesto a Patricia Bullrich y a Luis Petri al frente, ya que se trata de áreas en las que, dijo, ella venía trabajando y que supuestamente estaban reservadas para gente que designaría.

—¿Te hubiera gustado manejar políticamente el defensa y seguridad?

—A mí son dos áreas que me encantan, me apasionan, pero no las iba a manejar. Yo lo que iba a hacer era... yo no iba a ser nunca ministra de esas áreas. Lo que iba a hacer sí era estar encima de esas temáticas, que son una preocupación de los argentinos, principalmente la seguridad. El Presidente decidió que no y yo lo respeté.

—¿Y ahí no hubo un poco de tensión?

—No, obviamente no me agradó, pero... Me hubiera gustado porque aparte había trabajado varios meses. Me hubiera gustado poder darle mi impronta. Son temas que manejo, son temas en los que estudié, me preparé, trabajé con equipo de gente. Bueno, me hubiera gustado poder hacer lo que el Presidente en su momento había dicho, pero él eligió a dos personas, eligió a otros equipos y yo lo tengo que respetar.

Terrorismo y narcotráfico

La vicepresidenta también sorprendió al manifestarse en contra de que los militares puedan dedicarse a tareas de seguridad interior, un propósito de Bullrich y Petri en su afán de combatir el narcotráfico en Rosario.

—¿Viste que el ministro Petri y la ministra Bullrich están anunciando que cada vez va a tener más protagonismo la Fuerzas Armadas, sobre todo con el tema narco en Rosario? ¿Estás de acuerdo o no?

—No. Lo dije en campaña, lo sigo sosteniendo. No. Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? El narco es un civil para el derecho.

—¿No es narcoterrorismo?

—En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron presos?

—¿No se puede reformar la ley para que funcione de esa manera?

—A mí me parece que si vos vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, un narcoterrorista o lo que vos consideres, primero el plexo legal actual no te lo permite. Se tiene que reformar la ley. No te lo permite. Claramente. No te lo permite. Y hay que derogar el decreto de la regla. Los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una declaración de estado de sitio o ante un enemigo estatal del exterior, o sea, un extranjero, un estado extranjero.

—Bueno, pero ¿no debería cambiarse eso?

—De nuevo, si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. Los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo o terrorismo o crimen organizado o cualquiera de las nuevas amenazas, van a tener el respaldo del Estado en la orden que se les está impartiendo. Porque si no pasa lo que pasó después con respecto a la década del 70, que es un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados y hoy, por ejemplo, tenés gente que está pagando penas de prisión más gravosas que las que pagó en su momento [los dictadores Jorge Rafael] Videla o [Emilio] Massera.

El futuro de Villarruel

Consultada sobre la posibilidad de ser presidenta de la Nación, Villarruel respondió: “No me desvela porque yo lo único que quiero es servir a la Argentina, no me desvela, tampoco me quita el sueño. En el que vos te la creíste perdiste perdiste el timing real de las cosas, hago un ejercicio por mantenerme, no me gustan los elogios, de verdad, no leo encuestas, y si me las dan ya es que leyeron todos los demás, yo me entero al final”.

Molestia con Espert

Días atrás el diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo que Villarruel no era confiable y la asoció a algún plan de desestabilización al gobierno de Milei. Sobre esto, la presidenta del Senado contestó: “La verdad es que no me gustó. Espert, si no sabés, ¿para qué opinás? Espert, todo bien, ¿pero viniste a preguntar algo? ¿Hablaste conmigo en estos últimos meses? No, entonces, no sé, medio como que me pareció la típica frase, así, petardera. ¿Qué voy a querer desestabilizar? ¡Si yo estoy en este gobierno! Estamos todos del tomate”.

Sobre Karina Milei y su rol en Casa Rosada

También fue consultada sobre el caso de la senadora de La Libertad Avanza por Jujuy Vilma Bedia, quien otorgó contratos en el Senado a algunos parientes suyos. Al respecto, dijo que conversó con ella junto con Milei y dijo entender que un funcionario pueda designar a un familiar en tanto persona de confianza, pero no a toda la familia. En ese contexto, terminó hablando de su relación con Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.

—Yo entiendo que hay una persona que pueda ser de tu grupo familiar, que es tu persona de confianza. Eso se puede entender, por supuesto. Yo no tengo a nadie contratado de mi familia pero puedo entenderlo en otros. A ver, Javier tiene a Karina, pero Karina estuvo laburando en la campaña a cuatro manos, yo lo vi, y si yo hoy soy vice también es por Karina.

—¿Con Karina cómo te llevas?

—Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también, y las dos queremos a Javier, y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Es brava, pero nos llevamos bien.

—Y vos sos brava también.

—Sí.

—Brava contra brava, brava al cuadrado.

—Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas, y en otras no.

—Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui.

—Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito.

