Se adelantó el paro nacional de colectivos de la UTA previsto para mañana

Luego de varias semanas de negociación entre el gremio, las empresas y el Gobierno Nacional, un sector de los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió adelantar el paro nacional de colectivos previsto para la medianoche de este jueves y le dio inicio desde esta tarde.

La UTA anunció un paro de colectivos para este viernes

Más

La medida de fuerza incluye a todos los colectivos del grupo DOTA, es el más crítico de la gestión de Roberto Fernández, secretario general del sindicato.

La UTA disidente acusó al gremialista de “negociar sus salarios a la baja” e “imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”.

En el texto difundido desde la organización, señalaron: “Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires donde ya Fernández no sólo no consigue firmar un acuerdo -luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”.

Noticia en desarrollo

LC con información de agencia NA