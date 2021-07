Prestación Básica Universal y Obligatoria: qué es, a quiénes alcanza y cómo solicitarla

A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se decretó que desde enero de este año, la Prestación Básica Universal (PBU) comenzará a ser obligatoria. Su objetivo es permitir que toda la población pueda acceder a los servicios de telefonía celular, telefonía fija, Internet y televisión paga.

Este beneficio determina que los servicios alcanzados son esenciales y estratégicos en competencia, y por lo tanto se deben establecer precios accesibles para que toda la población pueda acceder a ese derecho.

Beneficios para el Servicio Básico Telefónico:

-Tarifa fija mensual para el servicio

-Llamadas locales y de larga distancia nacional a destinos fijos de la República Argentina por 300 minutos

-Llamadas a números 0800 y números cortos de emergencia Libres sin límite

-Llamadas entrantes

Beneficios para los Servicios de Comunicaciones Móviles:

-Tarifa fija mensual para el servicio

-500 minutos de llamada a teléfonos de la misma compañía

-50 minutos de llamada a teléfonos de otras compañías

-500 SMS

-Urls y 0800 libres: Hasta 30 sitios diferentes con las urls gob.ar, gov.ar, edu.ar, educ.ar, uba.ar

-Plataforma de Mensajería instantánea (similar a Whatsapp), solo para texto, los 30 días del mes.

Para el uso de paquetes de datos en telefonía móvil, la Prestación Básica Universal Obligatoria incluye dos opciones:

-Prepago por 30 días: incluye 1 GB de Datos.

-Prepago por día: incluye 50 MB por día.

Beneficios para el Servicio de Acceso a Internet:

-Una prestación de acceso a internet por domicilio del beneficiario y grupo familiar

-Los precios y modalidades varían según la cantidad de abonados de la empresa que presta el servicio.

La Prestación Básica Universal Obligatoria para los servicios de televisión paga por suscripción propone descuentos sobre los precios vigentes. Por último, la Prestación Básica Universal Obligatoria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Televisión por suscripción satelital es el plan de menor valor que las empresas que prestan ese servicio ofrecieron al 31 de julio de 2020 o un plan con prestaciones y características parecidas a ese plan de menor valor.

Las tarifas de cada uno de estos estos beneficios pueden consultarse en este link.

Quiénes pueden acceder

La prestación está destinada a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. También, sus hijos de entre 16 y 18 años y miembros del grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles; personas inscriptas en el Régimen de Monotributo Social y monotributistas inscriptos en una categoría con un ingreso mensual que no supere 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles; jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, desocupados, y beneficiarios y beneficiarias de planes sociales.

El beneficio se extendió a clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios y entidades del bien público.

Cómo inscribirse

La gestión de contratación de la Prestación Básica Universal (PBU) debe realizarse con la empresa prestadora. Los beneficiarios y beneficiarias alcanzados por la medida podrán acceder directamente a la PBU haciendo una declaración jurada (DDJJ) que ENACOM pone a disposición haciendo click aquí.

MGF