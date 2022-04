Refuerzo de Ingresos: preguntas y respuestas sobre su inscripción y cobro

El Gobierno formalizó la entrega de un bono de $ 18.000 en dos cuotas para trabajadores sin ingresos formales, de casas particulares y monotributistas, para compensar el impacto de la inflación sobre esos sectores vulnerables de la población, a través del Decreto 216/2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Bono de Refuerzo de Ingresos: desde qué fecha se puede empezar a cobrar y cuál es el cronograma de pagos

Tal como lo anticipó el presidente Alberto Fernández el 18 de abril último, el Gobierno busca “garantizar que el impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente en los sectores más vulnerables”, señala la medida en sus considerandos.

El bono de $ 18.000 se dará en dos cuotas, en mayo y junio, de $ 9.000 cada una, a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B.

El refuerzo de ingresos es para los trabajadores de entre 18 y 65 años, y su cobro es compatible con las asignaciones Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y con los planes alimentarios provinciales y municipales.

El proceso inscripción para este bono comenzó hace una semana con la actualización de datos en la web de Anses y continuará abierto hasta el 7 de mayo próximo.

Hoy abrió la segunda etapa de la inscripción, también en la web, donde debe completarse la solicitud con la firma de la declaración jurada y los datos de la cuenta bancaria (CBU) donde percibirán el refuerzo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Cobro una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ¿tengo que inscribirme para recibir el Refuerzo de Ingresos?

No, si sos titular de una pensión o jubilación y tus haberes no superan los 2 haberes mínimos, vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de $12.000 junto con tu haber, en el mes de mayo y de forma automática.

Soy titular de una Pensión No Contributiva por Invalidez, ¿puedo acceder al Refuerzo de Ingresos?

Sí, al igual que todos los titulares de una Pensión No Contributiva, vas recibir el Refuerzo de Ingresos de $12.000, en el mes de mayo de forma automática y sin necesidad de inscribirte.

Soy jubilado y cobro un poco más de dos jubilaciones mínimas, ¿me corresponde cobrar el Refuerzo?

Vas a cobrar un proporcional hasta completar los $77.260. No es necesario que hagas ningún trámite, se te va a depositar en forma automática en el mes de mayo.

Cobro una jubilación y una pensión, ¿voy a cobrar 2 Refuerzos de Ingresos?

No. El Refuerzo de Ingresos se otorga por persona y no por prestación. Si la suma de tus haberes no supera las 2 jubilaciones mínimas vas a recibir de forma automática en el mes de mayo el Refuerzo de Ingresos de $12.000 o, en caso de que superes ese monto, vas a cobrar un proporcional hasta completar los $77.260.

Soy jubilado y monotributista categoría A, ¿cuál Refuerzo de Ingresos me corresponde? ¿Tengo que inscribirme?

No tenés que inscribirte. Si tus ingresos no superan los dos salarios minimos vitales y móviles y cumplís con el resto de los requisitos, vas a cobrar de forma automática el Refuerzo de Ingresos de $12.000 en la misma cuenta en la que recibís tu jubilación.

Quiero inscribirme para cobrar el Refuerzo de Ingresos, pero no puedo entrar a la web de ANSES.

Si estás teniendo problemas para ingresar a nuestra web, te pedimos que vuelvas a intentarlo más tarde. Podemos llegar a tener cortes intermitentes en el servicio, debido a los millones de personas que están ingresando en anses.gob.ar para inscribirse al Refuerzo de Ingresos.

Te recordamos que la inscripción está habilitada todos los días, las 24 hs. y que la primera etapa de actualización de datos de contacto continuará abierta hasta que puedan anotarse todas y todos quienes lo necesiten.

Si ya estoy cobrando la Asignación Universal por Hija e Hijo, ¿tengo que inscribirme?

Sí, vas a tener que inscribirte ingresando en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez que completes la inscripción, vamos a realizar un cruce de datos para evaluar tu situación patrimonial, socioeconómica y de consumo. Te recordamos que vas a poder consultar si te corresponde el Refuerzo de Ingresos a partir del 05/05.

Soy monotributista, pero estoy atrasado en el pago de las cuotas. ¿Tengo que pagarlas para poder inscribirme al Refuerzo?

No necesitás estar al día con el pago de las cuotas del monotributo para inscribirte al Refuerzo de Ingresos. Recordá que podés ingresar en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para comenzar con la inscripción. Te recordamos que para otorgar el Refuerzo de Ingresos, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de cada una de las y los solicitantes.

¿Soy trabajador/a de casas particulares y estoy registrado/a, hace falta que me inscriba?

Sí. Ingresá en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para completar y actualizar datos personales. Te recordamos que, para otorgar el Refuerzo de Ingresos, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de cada una de las y los solicitantes.

Cobro una Prestación por Desempleo, ¿tengo que inscribirme para cobrar el Refuerzo?

Sí. Ingresá en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para completar y actualizar datos personales. Te recordamos que, para otorgar el Refuerzo de Ingresos, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de cada una de las y los solicitantes.

Cobro una Asignación Familiar por embargo de mi hija (SUAF por Embargo), ¿puedo inscribirme para recibir el Refuerzo de Ingresos?

Si no contás con ingresos formales, sos trabajadora o trabajador de casas particulares, monotributista social o monotributistas A y B, podés inscribirte al Refuerzo de Ingresos, aunque recibas una asignación familiar por embargo.

Te recordamos que, para otorgar el Refuerzo de Ingresos, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de cada una de las y los solicitantes.

No tengo CBU, ¿me puedo anotar igual?

Para inscribirte vas a necesitar contar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) a tu nombre. Si no contás con una, te compartimos información para que puedas tramitarla.

Te recordamos que, igualmente, podés comenzar la primera etapa de la inscripción modificando o actualizando tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).

Tengo una CVU, ¿la puedo cargar para que me depositen ahí?

No, solo podés cargar una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU) que esté a tu nombre. La Clave Virtual Uniforme (CVU), correspondiente a cuentas virtuales no bancarias no son válidas para recibir el Refuerzo de Ingresos.

Si no contás con una CBU, te compartimos información para que puedas tramitarla.

No tengo manera de hacer la inscripción por internet ¿puedo hacer la inscripción en una oficina de ANSES?

Si no tenés computadora o celular para hacer la inscripción online, podés acercate a una oficina de ANSES, sin turno, donde te vamos a ayudar para que puedas inscribirte.

¿Para cobrar la segunda cuota de $9.000 en junio, tengo que volver a anotarme?

No. Si ya te inscribiste y cobraste en mayo, no tenés que hacer ningún trámite. Vas a recibir la segunda cuota del Refuerzo en la misma cuenta donde cobraste la primera.

No tengo trabajo y dejé de cobrar en el mes de febrero la Prestación por Desempleo, ¿puedo inscribirme en el Refuerzo de Ingresos?

Si, vas a poder inscribirte. Te recordamos que, para otorgar el Refuerzo de Ingresos, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de cada una de las y los solicitantes.

Cobré el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ¿voy a cobrar automáticamente el Refuerzo de Ingresos o tengo que inscribirme?

Vas a tener que inscribirte para solicitar el Refuerzo de Ingresos, algo que se hace únicamente a través de anses.gob.ar. Te recordamos que los únicos que no deberán inscribirse son las jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados con hasta 2 haberes mínimos que lo recibirán automáticamente en el mes de mayo.

Tengo la tarjeta de débito que me dieron cuando cobré el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ¿puedo cobrar el Refuerzo de Ingresos en la cuenta de esa tarjeta?

Si tu CBU sigue activa vas a poder utilizarla para cobrar el Refuerzo de Ingresos. Cualquier duda, te recomendamos que te comuniques con la entidad bancaria donde tenés tu cuenta.

Tengo una cuenta bancaria en la que cobro Progresar, ¿tengo que hacerme una nueva cuenta para cobrar el Refuerzo o puedo usar la que ya tengo?

No. En caso de que te corresponda el Refuerzo de Ingresos, vas a cobrarlo en la misma cuenta en la que cobrás Progresar. Te recordamos que, en tu caso, vas a tener que inscribirte a través de la página web oficial de ANSES para recibirlo.

Cobro la Asignación Universal por Hija e Hijo por Correo Argentino. ¿Tengo que tramitar una cuenta bancaria para poder cobrar el Refuerzo de Ingresos?

No. Vas a cobrar el Refuerzo de Ingresos de la misma forma en la que cobrás la Asignación.

¿Qué pasa si no puedo ir a retirar el dinero el día del cobro?

No pasa nada. No hace falta que retires tu dinero el mismo día que lo te lo depositamos. Si no podés, o no querés, o ves que hay mucha gente haciendo fila, podés ir cualquier otro día. El dinero va a quedar en tu cuenta hasta el dia que vayas a retirarlo.

Recordá que también podés usar tu tarjeta de débito para hacer compras que se irán descontando de tu saldo. Es importante que entiendas que el dinero no vuelve a ANSES ni se lo queda el banco, va a estar siempre disponible en tu cuenta para vos.

Serán 2 tipos de Refuerzo de Ingresos

1.Refuerzo de Ingresos de $12.000 (en un solo pago automático en mayo) para:

Personas jubiladas y/o pensionadas con ingresos de hasta 2 jubilaciones mínimas

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Si sos titular de una jubilación o pensión y tenés haberes superiores a 2 jubilaciones mínimas, vas a recibir un proporcional hasta llegar a los $77.260.

No tenés que realizar ninguna inscripción. Vas a cobrar el refuerzo en forma automática en el mes de mayo sin necesidad de realizar ningún trámite.

2.Refuerzo de Ingresos de $18.000 (se pagarán $9.000 en mayo y $9.000 en junio) para:

Trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales

Trabajadoras y trabajadores de casas particulares

Monotributistas sociales y monotributistas A y B

Van a tener que inscribirse para acceder al Refuerzo de Ingresos de $18.000 únicamente a través de la web de ANSES.

Compatibilidades

El cobro del Refuerzo de Ingresos es compatible con:

Asignación Universal por Hija y/o Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo para Protección Social

Progresar

Prestación por Desempleo

Potenciar Trabajo

Inscriptas e inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP)

Planes alimentarios provinciales y municipales

Con el objetivo de que el Refuerzo de Ingresos llegue efectivamente a quienes les corresponde, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes.

Importante

Para prevenir posibles estafas, te recordamos que la inscripción es individual, no requiere de ningún tipo de intermediario y se realiza únicamente a través de la web oficial de ANSES.

Para más información: consultá las preguntas frecuentes sobre el Refuerzo de Ingresos.

Estos son los casos en los que no te corresponde el Refuerzo de Ingresos de $18.000:

Sos trabajador/a en relación de dependencia

Sos monotributista categoría “C” o mayor

Sos autónomo/a

Sos jubilado/a o pensionado/a

Tenés menos de 18 o más de 65 años

Tenés una prepaga

Tus ingresos mensuales son superiores a $77.880 pesos (2 salarios mínimos vitales y móviles)

Tus consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito son superiores a $77.880 (2 salarios mínimos vitales y móviles)

Sos propietario/a de un automóvil con valuación fiscal superior a $1.401.840

Sos propietario/a de más de un automóvil

Sos propietario/a de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad

Sos propietario/a de más de una vivienda

Sos propietario/a de una aeronave

Sos propietario/a de una embarcación de más de 9 metros de eslora

En 2021 declaraste Bienes Personales superiores a $3.738.240

Tenés entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de tus padres superan el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

