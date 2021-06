Vuelos internacionales aprobados y cancelados, aerolínea por aerolínea

Las aerolíneas comenzaron a ajustar la programación de sus vuelos según las autorizaciones que otorga la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) asumiendo que el límite diario de pasajeros que pueden ingresar por el aeropuerto de Ezeiza pasó de 2000 a 600 diarios. El propósito de esta medida es demorar la llegada de la variante del coronavirus, Delta, que genera mucha inquietud en el gobierno por su capacidad de contagio.

La siguiente es la situación de los vuelos hasta el momento, aerolínea por aerolínea:

Iberia

La compañía confirmó que hasta el 11 de julio tienen dos vuelos aprobados entre España y Argentina.

Madrid - Ezeiza: IB6841 el 6 de julio con salida a las 00:05h e IB6841 el 10 de julio con salida a las 23:20h.

Ezeiza a Madrid: IB6856 del 6 julio a las 13:20h y el IB6856 del 11 de julio a las 13:20h.

Lufthansa

Lufthansa funcionaba desde abril con dos vuelos por semana pero la ANAC redujo su actividad a uno. Están autorizados hasta el 12 de julio los siguientes servicios: el 30 de junio y el 7 de julio, salidas desde Frankfurt rumbo a Ezeiza, y el 3 y 7 de julio, desde Ezeiza rumbo a Frankfurt.

American Airlines

Hasta el 12 de julio, American tiene aprobados vuelos desde y hacia a Miami los días 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 de julio.

A esto se suma un servicio desde y hacia Nueva York el 11 de julio. No confirmaron operaciones a Dallas en este período.

LATAM

LATAM tiene un solo vuelo aprobado hacia y desde Lima. Con la limitación de 150 pasajeros que les impuso la ANAC. Operará el 1 de julio, -LA2467 Lima– Buenos Aires y el 2 de julio el vuelo LA2468 de Buenos Aires a Lima.

Las operaciones a Chile y Brasil no están canceladas pero "la compañía aguarda información sobre el itinerario", aún no tienen respuesta sobre si saldrán o no.

JetSmart

La low cost JetSmart, que provee vuelos entre Buenos Aires y Santiago de Chile, mantiene el esquema que estaba aprobado. Durante estas semanas, tiene dos vuelos programados, uno el martes 29 de junio y otro el martes 6 de julio. A partir de la segunda mitad de julio, proporcionará tres vuelos semanales para las semanas del 13, el 20 y el 27.

Avianca

Confirmaron un solo vuelo el 8 de julio desde Bogotá hacia Buenos Aires y un vuelo de regreso a Colombia el día siguiente.

Boliviana de Aviación

Tendrá un único vuelo hacia y desde Santa Cruz de la Sierra, el 6 de julio.

Level

Suspendió sus vuelos programados entre Buenos Aires y Barcelona hasta el 14 de julio.

British Airways

No tiene vuelos en los próximos días pero quizás pueda concretar su operación a Londres a partir del 13 de julio.

Las siguiente aerolíneas aún no confirmaron como será su itinerario: Air France, KLM, Air Europa, Delta Air Lines, Copa Airlines.

MGF, con información provista por las aerolíneas citadas