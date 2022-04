23 de abril: En el día del libro, autores te recomiendan sus libros favoritos

Avanza el tiempo y la tecnología pero los libros continúan siendo unos de los objetos más entretenidos y fascinantes que el hombre creo. Para rendirle homenaje, cada 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro.

Para poder celebrarlo, desde elDiarioAR pedimos a algunos escritores que nos recomienden algunos libros que los hayan impactado:

-Gonzalo Heredia, actor, columnista de literatura en diversos programas de radio y autor de “Construcción de la Mentira” y “El punto de no retorno” (ambos de editorial Alto Pogo) nos cuenta acerca de los libros que lo marcaron y también cual fue el que recientemente leyó:

“Glosa”, de Juan José Saer: “Sin dudas me marcó, me saber que todo se podía narrar y descubri el estilo Saereano. Cuando lo lei me di cuenta que se me abrió un espectro, un abismo infinito, me dio un ataque de pánico. Osea, tuve una reacción física”.

Y agrega: “Actualmente, lo último que leí y me impacto fue el del escritor André Dubus, se trata de una recopilación, me encantaron”.

-Maia Debowicz, escritora, columnista de radio y también de diversos diarios. Recientemente publicó su libro “¿Y si no es suficiente?” (Vinilo Editora) recomienda “Animales” de Hebe Uhart: “Ese libro lo leí hace poco y me gusta mucho, en general, los libros que tienen con otras especies. La literatura de otras esoecies me facina, me alimenta esa manera de ver el mundo desde otro lugar y al mismo tiempo me acompaña y me profundiza la mirada a la hora de volver a escribir. Hebe tiene una manera de mirar, de poder trasladar lo que ver al papel, de comunicarnos por un lado panorámica y puntual y siento que observa como un animal más, su forma de narrar la naturaleza es siendo parte de ella y a través de esos relatos uno se siente parte también”. Y agrega: “Me hubiese gustado mucho ir a algunos de sus talleres, y uno aprende mucho de sus autores leyéndolos y aorendo siempre a escribir mejor y a observar”.

-Gabriela Saidón, escritora, periodista, tallerista. Es autora de “Superdios” (Editorial Capital Intelectual)

“Siempre es difícil pensar en uno solo, pero uno que me impactó mucho fue ”Orlando“ de Virginia Wolff en la traducción de Borges”. Y agrega: “Esta traducción tiene algunas trampas desde el punto de vista de el género porque hay algunas frases donde Orlando es un noble que atraviesa varios siglos y en un momento de su vida y un dia se despierta mujer y todo lo que ese cambio de género implica para un libro de 1928 me parece super adelantado. Otro elemento que aparece en la trama, aunque un poco camuflado es el lesbianismo. Es interesante como pone en cuestión cuestiones de género que aún hoy se están discutiendo pero también por el tipo de escritura que tiene, por la narración brillante como Woolf”.

María Florencia Freijo, Consultora, escritora y divulgadora, autora de “Mal Educadas” (Editorial Planeta)

Los dos libros que me marcaron en una primera instancia puedo decir que fueron “Mi planta de Naranja Lima” que lo leí de chica y me identificaba con el protagonista y “Los Miserables” porque fue el libro que me aclaró muchas cuestiones que yo empezaba a sospechar de las dinámicas sociales cuando era chica y empezaba a desarrollar un espíritu revolucionario y empezaba a dar mis primeros pasos en mi carrera. Tenía muchos componentes como el trabajo infantil, una mujer maternando sola y que tuvo que pasar por muchos sacrificios, los aspectos políticos y religiosos. Sin dudas, el libro de Víctor Hugo sigue siendo, por lejos uno de los libros que sigo abriendo hoy“.