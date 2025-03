El segundo 24 de marzo de la era Milei: una unidad inédita y una plaza de Mayo desbordada

La Avenida de Mayo estaba imposible. Cientos de miles de personas se trasladaban a pie mientras otras atiborraban subtes y colectivos de todas las líneas para llegar a Plaza de Mayo, cuyas calles aledañas estaban llenas de carteles y banderas literales, irónicas, serias, creativas: “Libertadura” en la pared, “Tengo 10 años y entendí por qué Nunca Más (Javier, ¿te explico?)” en las manos de un niño. Mientras, la organización La Poderosa repartía gorras con la leyenda “Siempre pañuelo, nunca peluca”.

Por primera vez en 19 años, la marcha del 24 de marzo fue en unidad.

De forma ininterrumpida desde 2007, la movilización se dividía entre dos espacios: el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), vinculado a la izquierda partidaria y conformada por organizaciones de derechos humanos como HIJOS Zona Oeste y el SERPAJ de Pérez Esquivel. El otro, más cercano al kirchnerismo, está comprendido por Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, Abuelas y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Luego, ese grupo se amplió y se transformó en la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que incorporó a la APDH, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros.

Esta vez, hubo una sola marcha, aunque también dos documentos. Desde la Policía de la Ciudad admitieron a elDiarioAR que no calcularon una estimación de la cantidad de concurrentes, como suelen hacer.

“Este 24 de marzo no es uno más: es en el contexto del gobierno de Milei, que está tratando de reivindicar abiertamente a la dictadura”, dijo la exdiputada del Partido Obrero, Romina Del Plá, sosteniendo una bandera sobre Avenida de Mayo, a dos cuadras del Congreso. “Ya ni siquiera hablamos de la teoría de los dos demonios, hablamos de la teoría de que las víctimas de la represión serían los responsables del genocidio. Y creo que se trata de ocultar el concepto de terrorismo de Estado”, continuó, refiriéndose al video oficial protagonizado por Agustín Laje.

Los militantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (es decir, las que no pertenecen a la Línea Fundadora que estuvo en el escenario) habían arrancado minutos antes en un camión sin techo desde la Casa de Madres, allí a la vuelta. “Traigan al gorila de Milei…”, cantaban. Como mascarón de proa, un muñeco de un gorila con peluca, cruzado por una banda que decía “estafador”. No solo Carmen Arias, Madre y presidenta de la asociación, agitó desde el vehículo: también estuvieron presentes allí arriba el gobernador Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario. Cuando el colectivo giró en Avenida de Mayo, la columna de la izquierda que esperaba ingresar en la arteria le cantó “paro general”. Magario se prendió al cántico; el gobernador no, aunque luego entonó el clásico “como a los nazis les va pasar, adonde vayan los iremos a buscar” que inició el grupo del trotskismo.

Más allá, un grupo familiar se turnaba para sostener un cartel con una foto. Cargando a su hija de 16 meses, que tenía un pañuelo blanco que rezaba “Nunca Más”, Victoria Heraldo le contó a elDiarioAR quién estaba retratado allí: “Es mi tío, Norberto Eduardo Heraldo. Militaba en Montoneros y fue desaparecido en abril del 76. Estudiaba Ingeniería en la Universidad del Sur. Vinimos para que haya memoria, verdad y justicia, hoy más que nunca con este gobierno negacionista que tenemos… por mi hija y por todos los que iban a venir”.

Fotos de la fallecida presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, empapelaban las paredes de la Avenida. Y varios niños llevaban globos con la imagen de Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, con la leyenda “Mamá por siempre”.

Por su parte, la Asociación de Actores cargaba carteles con las siluetas de 28 de sus compañeros detenidos desaparecidos. Luis Alí, secretario del interior de la Asociación, agradeció la unidad conseguida: “Dentro del sindicato, hay distintos compañeros que participan con sus propios partidos en las distintas marchas. Pero esta vez, están todos los compañeros presentes acá”, comentó. Y agregó que los gobiernos autoritarios comienzan “por atacar la cultura” y dijo que a algunos de sus compañeros que desaparecieron en la dictadura “los arrancaron de los teatros”.

También hubo representantes del sector que todos los miércoles marcha frente al Congreso, los jubilados. Betty Capuano, ex empleada administrativa y hoy militante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, narra haber tenido miedo durante la marcha del 12 de marzo frente al Congreso. “El avance de las motos, las sirenas, los palos…”, narra. “El disparo a Pablo Grillo, la señora que tiraron al piso…”, completa Susana Rivada, amiga de Betty “desde la primaria”, según cuenta, antes de interrumpir la charla por el paso de una banda de sikuris. “Me emocioné”, admite.

Con un pucho en la mano y un morral al hombro, Betty dijo que la marcha es “mucho mejor” que la del 2024, la primera de la era Milei. “Hay una cantidad de cantos, hay una ebullición, es impresionante”, dice a elDiarioAR. “Esta alegría que a pesar de todo se demuestra no estaba el año pasado. Esto es acción-reacción. Y esta es la reacción del pueblo”.

“Viva la memoria, carajo”, decía el pasacalles que daba la bienvenida a quienes lograban entrar a una de Plaza de Mayo estallada. En el escenario, Estela de Carlotto, dijo: “Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”.

La acompañaron Elia Espen y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

“Es la primera vez en 20 años que se hace una marcha unificada de los organismos. Eso que fue un esfuerzo lo pudimos ver conjugado ahí en ese escenario con las Madres, las Abuelas, Adolfo, los pañuelos blancos... El pueblo los vio y los escuchó, y nosotros acompañamos desde la Plaza con las banderas”, dijo a elDiarioAR Claudia Poblete, nieta de Buscarita Roa, que recuperó su identidad a los 21 años, luego de ser apropiada por un represor. “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y como dice Taty siempre, que no nos han vencido a pesar de todo lo que nos tiraron encima. Y aquí estamos, aquí seguimos y tenemos muchos y muchas argentinos y argentinas comprometidos, dispuestos a defender estos valores tan importantes”, agregó.

“¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes!”, se escuchó desde el escenario. Abajo, los asistentes respondían, como es costumbre, “ahora y siempre” en un mar de puños en alto y dedos en V.

