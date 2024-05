CLACSO creó una biblioteca pública con todos los materiales del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) creó la Biblioteca de las mujeres, géneros y diversidad, para poner a disposición pública el archivo de la editorial del exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que funcionó desde 2019 hasta el año pasado.

“Creemos que disponibilizar estos materiales tiene que ver con la construcción de alternativas hacia el futuro. No se puede borrar con un decreto el lenguaje inclusivo, y no se puede borrar con un decreto años de conocimiento acumulado. Hoy no están disponibles en la página del Gobierno nacional, sí lo están en la página de CLACSO”, explicó Karina Batthyány, Directora Ejecutiva de esa institución.

El propósito de esta nueva Biblioteca “consiste en impulsar transformaciones socioculturales que nos acerquen a una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias por motivos de género”, informó Clacso en un comunicado.

“En CLACSO hemos respaldado toda la producción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creando un espacio que queremos difundir, un espacio en el que están todos los materiales disponibles y con acceso abierto, para todos, todas, en Argentina y también para la región latinoamericana y caribeña, y del mundo, con la garantía de que no van a desaparecer”, agregó Batthyány.

La biblioteca, que se propone como un espacio de consulta, participación activa, cooperación y diálogo con la sociedad civil, las organizaciones sociales y el ámbito académico, está compuesta por seis colecciones.

Estas son: XYZ, con publicaciones que ofrecen conceptos básicos y lineamientos de las temáticas abordadas por el ministerio; XYZ+, con publicaciones que indagan sobre aspectos específicos, intersecciones y cruces del género y la diversidad con otros campos; y Recursos para la acción, con guías, protocolos y manuales para la implementación de programas, pautas para actuar e incidir en la agenda pública desde la perspectiva de género y diversidad.

Las otras colecciones son Ley Micaela, publicaciones destinadas al fortalecimiento de la implementación de la ley para potenciar la formación de agentes de la Administración Pública Nacional; Sala de ensayo: “escritorxs, artistas y pensadorxs contemporáneos reflexionan y ensayan discursos, preguntas y lecturas posibles sobre género, diversidad e igualdad”; y Descifrar, con datos y estadísticas de consulta dinámica y actualizada con perspectiva de género y diversidad.

El 11 de diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei designó a Sandra Pettovello como ministra de Capital Humano, área en la que se creó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género luego de disolver al Ministerio de Mujeres.

Al día de hoy el sitio oficial de esa Subsecretaría, desde el 19 de febrero a cargo de Claudia Barcia, solo tiene una leyenda: “Estamos actualizando los contenidos del sitio en el marco de la implementación del Decreto 8/2023”. Y los únicos servicios que muestra son la Línea 144 y el buscador de Centros de Atención para Mujeres y LGBTI+.

Fuente: somostelam.com.ar

