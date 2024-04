Condenaron al exjugador de Boca, Junior Benítez, a cinco años de prisión por agredir y amenazar a la familia de su expareja

El futbolista Junior Benítez fue condenado a cinco años de prisión por agredir y amenazar a la familia de su expareja.

Durante los alegatos la querella había pedido la pena máxima prevista de ocho años y seis meses de cárcel, mientras que la fiscal Marcela Dimundo requirió seis años de prisión.

Este martes el juez Antonio Miguel Balicki del Tribunal Oral Correccional N°8 de Lomas de Zamora dio a conocer el fallo contra el exjugador de Boca Juniors y Lanús.

Para el juez, Benítez es culpable de los delitos de daño, desobediencia y tenencia de arma de guerra contra la familia de Anabelia Ayala, su expareja quien se suicidó a fines de diciembre de 2023 por la violencia que el hombre ejercía.

La familia apela el fallo

El abogado de la familia de la ex pareja de Junior Benítez confirmó que no están conformes con la sentencia de cinco años de prisión contra el futbolista por los delitos de daño, desobediencia y tenencia de arma de guerra y por este motivo apelarán.

Rodrigo Tripolone dijo en diálogo a Noticias Argentinas que el fallo del juez Balicki no es el esperable por lo que solicitarán la revisión en la Cámara de Apelaciones.

Juan Carlos Ayala, papá de la víctima, habló con los medios a la salida de los tribunales y expresó: “Él entró a mi domicilio y me pegó una piña, me clavó un cuchillo en la rueda. Lo que diga la familia a mí no me importa porque yo confío en la Justicia”.

Asimismo, dio a conocer el clavario que vivió su hija durante todo este tiempo: “Sufrió tanta violencia que ella nos ocultaba a nosotros porque tenía miedo de que él nos matara a nosotros. Lo que hacía era protegernos a nosotros, creo que no aguantó más la presión”.

“Él es un tipo obsesivo y controlador, sabía todos los movimientos”, manifestó el hombre.

La muerte de Ayala

Anabelia Ayala, la expareja de Óscar Junior Benítez, se suicidó en medio de la espera de una decisión judicial en el segundo juicio en su contra. Benítez, acusado de violencia de género, había sido detenido en dos ocasiones tras denuncias de los familiares de Ayala.

La familia de la joven, tras revelar la triste noticia, afirmó que Ayala se vio abrumada por el acoso continuo de Benítez. Incluso mientras estaba bajo arresto domiciliario, él habría violado la prohibición de acercamiento y la amenazaba.

Belén García, prima de Anabelia, indicó que la presión y el acoso por parte de Benítez durante años fueron insoportables para Ayala. Según García, Benítez usaba su poder económico para manipular la situación a su favor, incluso llegando a la casa de Ayala para amenazarla.

El exjugador fue acusado (y ahora condenado) por "coacción agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real, con daños, amenazas y desobediencia".

Había incumplido órdenes de restricción previas, aproximándose a los padres de Ayala y amenazándolos, llegando a dañar el automóvil del padre de Anabelia.

Juan Carlos, el padre de Ayala, relató cómo su hija tuvo que huir de México de manera encubierta para evitar que Benítez se enterara de su regreso a Buenos Aires. Según él, aunque Anabelia no habló de violencia física, su deseo de regresar y la destrucción de sus pertenencias por parte de Benítez, evidenciaban un grave nivel de control y abuso.

Con información de NA.

IG