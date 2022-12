Continúa la búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron en Florencio Varela

Familiares de dos jóvenes que desaparecieron en el partido bonaerense de Florencio Varela y son buscados por la policía desde este sábado, señalaron este domingo que todavía “no hay novedades” y reclamaron la “aparición con vida de los chicos”.

“Reclamamos la aparición con vida de los chicos. Tienen que aparecer. El auto apareció calcinado en la Ruta 53 a la altura de la localidad de La Capilla y no le falta nada. No hay ningún indicio de ellos; no sabemos nada”, dijo Luciana Morello, tía de Lautaro Morello, de 18 años, quien, junto a Lucas Escalante, de 26, son buscados desde hace más de 24 horas.

“Estamos muy desesperados, no sabemos más de lo difundido. La gente está trabajando en la investigación y es mentira lo que se anda diciendo. Lo único que sabemos es que Lucas levantó a Lautaro y se fueron a tomar una Coca y nada más”, dijo a su vez Lorena Escalante, hermana de Lautaro.

“Es mentira que es un ajuste de cuentas, ajuste de narcos, somos todos laburantes. Lucas es una persona muy buena y no conocemos a Lautaro, pero no dudamos de que también lo sea”, agregó la Lorena a esta agencia.

El viernes a las 23.30, la madre de Lautaro, Estefanía Nataly Morello, denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela.

Según consta en la denuncia, Lautaro se fue con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, luego del partido que Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

En ese momento, Morello vestía camiseta de la selección argentina, jeans modelo mom celeste, y zapatillas negras marca Vans.

Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes.

“Desde el sábado estamos en la puerta de la comisaría. Nos dividimos para buscarlos, buscamos en Parque Pereyra Iraola (La Plata) y recorrimos hospitales”, contó Luciana y agregó que a su mamá Lautaro le dijo que “iba a tomar una gaseosa y volvía enseguida”.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 2 de Quilmes.

CRM con información de la agencia Télam