Eczemas, acné y resequedad: cómo cuidar la piel en tiempos de barbijos y alcohol en gel

Desde hace un año y medio que los argentinos no salen de sus hogares sin antes colocarse el barbijo y el alcohol en gel. Son elementos de higiene claves para prevenir y evitar tanto el contagio como la propagación del Covid-19 pero que, inevitablemente, pueden traer consecuencias en el rostro y las manos. Eczemas, acné, resequedad, picazón y enrojecimiento son algunas de las reacciones que los especialistas advierten en sus pacientes sobre el uso de los insumos para protegerse del coronavirus. Qué recomiendan los expertos para evitar lesiones y cuidar la piel.

"Desde que comenzó la pandemia, entre las consultas más frecuentes, se encuentran los eczemas de contacto en manos por el excesivo uso de alcohol en gel y jabones abrasivos. Por otro lado, también vemos el acné producido por el uso de barbijo, sobre todo por aquellos de telas sintéticas o de materiales muy pesados que no permiten la buena oxigenación", indicó la Dra. Florencia Salvo, Médica Dermatóloga y Dermatopediatra, a elDiarioAR.

La incorporación de estos elementos a la rutina no solo impactó y sorprendió a aquellos que no contaban con dermatitis, sino que también empeoró el cuadro de las personas que ya tenían patologías previas y que estaban siendo tratadas por las mismas. "El barbijo produce una hipersecreción sebácea por ocluir el rostro y no permitir la oxigenación cutánea. Sumado a eso, las telas sintéticas de los barbijos producen reacciones alérgicas o inflamatorias que exacerban los cuadros", insistió.

Por otro lado, con la llegada del invierno y la incorporación de métodos de calefacción en las casas "empeoran los cuadros inflamatorios y las reacciones acneiformes o cuadros alérgicos".

Ante las reiteradas visitas de los pacientes a causa de estas patologías que "se comparten en todas las edades", los dermatólogos tuvieron que "adaptar los tratamientos según el tipo de piel de cada persona y también su profesión; por ejemplo, el personal de la salud que está permanentemente expuesto y obligado a usar alcohol y barbijo".

Con el paso del tiempo y evaluando patologías dermatológicas en pacientes post-Covid, "se reportaron desde dermatitis hasta cuadros purpúricos o urticarianos ocasionados por la enfermedad", aseguró.

Recomendaciones para evitar complicaciones en la piel durante la pandemia

Una problemática muy común en las consultas dermatológicas actuales, según reiteró la especialista, son las dermatitis de contacto en manos por el uso constante de alcohol. "Los niños se ven muy afectados también. Por esta razón hay que cuidar nuestra piel y la de ellos para que no se enrojezca, sientan ardor o se les agriete y sangre", explicó.

Para evitar estas complicaciones, aconsejó "media hora antes de salir de casa o saber que va a colocarse alcohol, aplicar alguna crema humectante o con vitamina A. De ser posible, unos minutos después a la colocación del alcohol, hay que volver a aplicar crema".

Con respecto al lavado de manos, se debe realizar "con jabones de tipo humectantes o cremosos, bajos en detergentes, para evitar mayor resequedad".

En el caso de que notar las manos "algo irritadas", se puede "poner a hervir avena en agua, dejar reposar y enfriar y colocar sobre la piel la capa 'gelatina' que se forma en la olla antes de dormir, para que esto restaure la piel durante la noche".

Si de todas formas, las lesiones permanecen, "les recomiendo realizar la consulta con el dermatólogo", cerró.

