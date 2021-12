El Gobierno evalúa considerar casos positivos a los contactos estrechos y están revisando las recomendaciones respecto a los aislamientos obligatorios

El gobierno analiza y evalúa cambios de paradigma con respecto al avance del Covid-19 y sus variantes que predominan en todo el mundo. En esta misma línea, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, adelantó que al igual que países como Sudáfrica que acaba de eliminar restricciones para personas asintomáticas y contactos estrechos, en Argentina se está avaluando avanzar en esa dirección.

El Gobierno analiza cambiar el protocolo de aislamiento por contacto estrecho y replicar el que rige en Uruguay

Así lo explicó la ministra en diálogo con El Destape. "El Gobierno nacional avanza en una nueva mirada de la evolución del virus ya que si bien en las últimas 24 horas se reportaron otros 7623 contagios de Covid-19, es incremento del casi 120 por ciento en casos no se traducen en muertes que se registraron 15 en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) como tampoco en internaciones que en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 820. En tanto, el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es del 34.1 por ciento a nivel nacional y del 36.1por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", consigna el portal.

🎙️Carla Vizzotti (@carlavizzotti), ministra de Salud, en #HabraConsecuencias @eldestape_radio: "Una persona que es contacto estrecho y tiene síntomas se toma como confirmado y no hace falta el test" — ari lijalad (@arilijalad) 27 de diciembre de 2021

Ante este escenario, las autoridades sanitarias nacionales evalúan nuevos parámetros y recomendaciones para contactos estrechos de positivos. "Estamos revisando permanentemente las recomendaciones respecto a los aislamientos obligatorios", manifestó Vizzotti que puso el ejemplo de Sudáfrica que acaba de implementar una reducción de las medidas de control adoptadas.

La ministra explicó que "cuando llega un punto de aumento importante del número de casos, la indicación de la jurisdicción puede ser claramente que el contacto estrecho de un caso confirmado, con un síntoma, sea considerado positivo".

Vizzotti también sostuvo que "tenemos esta nueva variable (Ómicron), que en personas vacunadas genera una enfermedad leve".

"Es fundamental que todos completen el esquema de vacunación para que los casos no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes", insistió la funcionaria, quien añadió: "Que se infecten los vacunados no quiere decir que las vacunas no sirven. Al contrario, generan una enfermedad leve".

La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública de la nación gobernada por Luis Lacalle Pou estableció que aquellos que recibieron tres dosis de la vacuna contra el covid-19 (dos dosis para de inmunización más una de refuerzo) y tengan contacto con un paciente positivo no tendrán necesidad de realizarse un test PCR ni realizar cuarentena en el caso de ser asintomáticos.

La cartera de salud compartió una infografía con un esquema que establece de forma clara las nuevas medidas que el Ministerio tomará para buscar mayor fluidez y abaratar costos al sistema de salud.

Actualización al 21 de diciembre de las indicaciones de testeo y aislamiento social preventivo por covid-19.



Acceder a la Ordenanza Ministerial N° 1934/021 ➡️ https://t.co/2jE1xDGUdh pic.twitter.com/G3c6BMHKk8 — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) 21 de diciembre de 2021

En este sentido, la cartera sanitaria compartió una infografía para explicar el nuevo esquema, que tiene como propósito una mayor fluidez para hacerle frente a la pandemia y en el marco del avance del plan de vacunación.

De acuerdo al nuevo esquema, cuando existan compatibles con la enfermedad, por más que la persona haya estado en contacto o no con alguien positivo, debe iniciarse el aislamiento. En ese caso, Salud Pública recomendó realizar un “test de antígenos de forma inmediata”. En caso de positivo, la persona deberá realizar una cuarentena de 14 días o más, dependiendo de la evolución de la enfermedad en cada paciente.

En tanto, si el test de antígenos da negativo, el paciente igualmente deberá mantenerse aislado y realizarse un test PCR dentro de las 48 horas siguientes. En caso de ser positivo, deberá hacer cuarentena hasta que termine la enfermedad y, en caso de dar negativo, finaliza el aislamiento.

