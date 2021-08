Murió una mujer en Córdoba, contacto estrecho del "paciente 0" de la variante Delta, que había fallecido este domingo

Una mujer que se encontraba internada en el hospital Rawson de la ciudad de Córdoba y era contacto estrecho del denominado "paciente 0" de la variante Delta en el país y que había fallecido este domingo, murió este lunes cerca del mediodía, según informó Miguel Díaz, Director del mismo centro de salud.

"Se trata de una mujer que había sido internada hace unos días tras contagiarse del caso índice o paciente cero, que nunca pudo superar la etapa inflamatoria de sus vías respiratorias y que padecía comorbilidades, por lo que ya son dos los fallecidos por la variante Delta en nuestra provincia", aseguró Díaz, en declaraciones a C5N.

El "Caso Cero"

El “paciente 0” de la variante Delta de coronavirus en la provincia de Córdoba murió la mañana de este domingo en el Hospital Rawson de Córdoba, tras complicarse su cuadro de neumonía bilateral. El hombre de 62 años, de origen boliviano, se había negado a vacunarse contra el Covid-19 y luego de más de tres semanas de internación, se convirtió en la primera víctima fatal en el país a causa de la variante Delta.

La muerte del paciente era esperable. Había desmejorado una semana después de su internación y el proceso se agravaba con el paso de las horas, hasta el desenlace fatal de esta mañana.

A este caso, que provocó otros 60 contagios en la Capital y más de 1.000 aislados, se le suma un brote de 13 casos en el norte de la provincia que se divide entre la localidad de Deán Funes y otros poblados vecinos, entre los que se encuentran cuatro casos relacionados con la ciudad de Córdoba. Las autoridades del Ministerio de Salud de Córdoba no saben cuál es el “paciente 0” del norte cordobés.

La muerte del “Caso 0”

El “Caso 0” ingresó al país el 19 de julio por el aeropuerto Jorge Newbery y el test le dio negativo. Un primer test realizado en el aeropuerto de Lima, a donde había ido de vacaciones, antes de subir al avión también le había dado negativo. Al llegar a esta provincia, desde el Ministerio de Salud cordobés se le hizo un seguimiento telefónico. El lunes 26 de julio cuando se realizó el test para evaluar si se le daba el alta, se confirmó que era positivo para Covid-19 y cuando se analizó la variante en el Instituto Malbrán, se confirmó que era la Delta, de alta peligrosidad y contagiosidad.

Este ciudadano boliviano de 62 años afincado en un barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba violó la cuarentena preventiva y obligatoria provocando el contagio de 13 familiares que vivían en otro barrio cercano.

El paciente fue internado en observación junto a su esposa el 29 de julio pasado en el edificio de un hotel internacional en desuso, que se habilitó para pacientes de la variante Delta. Días después, al agravarse su cuadro por una neumonía bilateral, fue derivado al hospital Rawson de esta Capital, uno de los tres centros especializados en Covid, que integra el llamado Polo Sanitario.

Ese 29 de julio, el Ministerio de Salud a través del Comité de Operaciones en Emergencia (COE) concentró los testeos en los barrios San Roque y Los Naranjos y cuatro escuelas de la zona: dos provinciales, una municipal y una privada. Inmediatamente fueron aisladas 160 personas, aunque no se cerraron los barrios como ocurrió en 2020 cuando se detectó transmisión comunitaria.

El viernes 30, los casos de infectados habían subido a 17 y los aislados a más de 600. Debido a la peligrosidad de transmisión de esta variante y la negligencia demostrada por el viajero, Andrés Godoy, a cargo de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) –fue creada especialmente por decreto en marzo de 2020- ya había imputado y ordenado la internación del ciudadano proveniente de Perú, y cuatro personas ligadas a él que no respetaron la cuarentena.

El “paciente 0” fue el responsable directo de un brote intrafamiliar con 35 contagios, de los 40 que se produjeron a fines de julio pasado. A principios de esta semana, ya eran 36 los infectados por la Delta en la provincia de Córdoba y los aislados trepaban a 1.000.

“Es un terrorista sanitario”, había calificado el reconocido infectólogo cordobés Hugo Pizzi al viajero de 62 años fallecido en las últimas horas.

Sobre la acusación del fiscal Godoy, el sobrino del “Caso 0” apuntó: “El que tenga pruebas que las muestre porque apenas ellos se enteraron del positivo de mi hermano (otro familiar contagiado) ahí nomás cerraron todo y se aislaron. Nosotros oficialmente no estamos enterados de nada. No nos informó nada la Justicia, lo que sabemos, lo sabemos por las noticias”.

Desde el Comité de Operaciones en Emergencia (COE) habían informado a fines del mes de julio a elDiarioAR que “los testeos que realizamos desde el jueves y este fin de semana se están analizando para detectar nuevos casos de Delta, y su ubicación geográfica, Se trata de que el foco quede circunscripto a los barrios ya detectados y que no haya circulación comunitaria dentro ni fuera de la Capital”.

El brote de Deán Funes

Con los casos del sur capitalino controlados, inexplicablemente, el martes pasado aparecieron cuatro casos de la variante Delta en Deán Funes, una ciudad de 29 mil habitantes ubicada 120 kilómetros al norte de esta Capital.

Fuentes del COE confiaron a elDiarioAR que “primero detectamos cuatro casos sin nexo epidemiológico con los de la Capital, eso nos llama poderosamente la atención, no conocer el origen y que no tengan relación con los del “Caso 0” que vino de Perú o con otros viajeros. Todos los casos de la variante Delta detectados en la provincia tenían como origen a gente que había llegado desde otros países. Pero en este caso, los contagiados no refieren haber estado en contacto con personas llegadas del exterior”. El pasado jueves se sumaron otros dos casos y ahora ya son 13 los infectados de este nuevo brote con la variante Delta. Además, hay 25 personas aisladas por contacto estrecho. Uno de estos nuevos casos de la variante Delta de Covid-19 del norte cordobés debió ser hospitalizado.

El primer caso detectado en Deán Funes, que para el Ministerio de Salud provincial no es el “paciente 0”, es una médica del hospital local. Los cuatro integrantes de su familia están contagiados con la variante Delta; además de una mujer que realiza tareas domésticas en la vivienda. El esposo de esta trabajadora doméstica, un obrero rural que trabaja en un campo cercano al Cerro Colorado, dio negativo a los testeos. También fueron hisopados y dieron negativo, los patrones y cuatro peones rurales que estuvieron en contacto con el hombre. Hay un sexto paciente con la variante Delta, que estuvo en contacto con la mujer que trabaja en la casa de la médica.

Los equipos de Epidemiología sospechan que este brote salió de un contacto estrecho con un viajero/turista proveniente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que podría ser el vector responsable de la llegada del virus a la zona. En esta ciudad norteña fueron vacunados con las dos dosis contra el Covid-19, seis mil personas; mientras que 22 mil recibieron la primera dosis.

