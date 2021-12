“La preocupación está y nadie subestima la situación”, dijo Vizzotti ante suba de casos de coronavirus

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó esta mañana que “la preocupación por supuesto que está y nadie subestima la situación” ante el acelerado incremento de casos de coronavirus en la última semana, pero destacó que “lo más importante es que no se está traduciendo en internaciones o en muertes”.

Se extendió la emergencia sanitaria por coronavirus hasta el 31 de diciembre de 2022

Saber más

“Lo que tenemos que pensar es que en la ola que tuvimos este año llegamos a tener casi 8.000 personas en terapia intensiva y ahora tenemos entre 800 y 900”, argumentó Vizzotti en declaraciones a Radio Con Vos, aunque resaltó que se realiza un monitoreo permanente de la situación y hay posibilidad de ampliar la capacidad de camas para atender casos de gravedad si fuera necesario.

"Sabemos que la vacuna no interrumpe la cantidad de transmisión del virus, caso va a haber", @carlavizzotti en #elPase. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) 24 de diciembre de 2021

“No tenemos el volumen de internación que teniamos cuando empezó a surgir la ola -de contagios-, pero no es lo mismo ómicron que delta. El mensaje no es que no pasa nada, el mensaje es que tenemos que completar los esquemas de vacunación“, apuntó la titular de la cartera sanitaria.

En la misma línea, la ministra de Salud aseveró que “casos va a haber y con esta variante -la ómicron- va a haber más”. “Por supuesto que la recomendación es usar barbijo y que también era lógico que la aglomeración por reuniones familiares en diciembre, como el año pasado, iban a causar más contagios”.

Sobre la suspensión de eventos masivos en la ciudad de Córdoba, la referente del Ministerio de Salud apuntó: “Se busca disminuir la velocidad de transmisión”, concluyó Vizzotti y agregó: “La municipalidad de Córdoba está operando como disponía el DNU que emitimos ante un posbile rebrote. Vamos a tener tensión en los centros de testeo, pero no en las terapias“.

AB