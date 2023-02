Crimen de Lucio Dupuy: condenaron a prisión perpetua a la madre y su pareja

El Tribunal de Santa Rosa condenó este viernes a prisión perpetua a las asesinas del niño Lucio Dupuy, su madre, Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez, su ex pareja, de acuerdo a la sentencia dada a conocer por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, al tiempo que fueron rechazados los planteos de inconstitucionalidad de las defensas con respecto a la prisión perpetua. Además, los magistrados no hicieron lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les aplique “el tiempo indeterminado” como accesoria.

Al igual que en audiencias anteriores, las condenadas no estuvieron presentes en la sala y permanecieron en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, donde se encuentran encerradas.

Tras 15 días de espera, finalmente se conoció la pena que dictó la Justicia contra ambas mujeres que ya habían sido declaradas culpables del delito de “homicidio agravado” en distintos grados. Como en el dictamen de culpabilidad, la audiencia fue transmitida en vivo por el tribunal de Santa Rosa, La Pampa y las dos recibieron la citada pena.

El tribunal resolvió, además, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, que había sido formulado por los defensores oficiales de ambas condenadas.

La sentencia

Los jueces incluyeron como “accesoria” de la pena un artículo del Código Penal que establece que “la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito”.

La resolución añade que las dos condenadas quedarán incorporadas al Registro de Antecedentes de Condenados por delitos contra la integridad sexual.

“Días interminables, con mucho sufrimiento y muchas ansias”

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en la ciudad pampeana de Santa Rosa en noviembre de 2021, había pedido, instantes antes a la lectura de la sentencia por parte del tribunal que llevó adelante el juicio por jurados en el que fueron declaradas culpables la madre de la víctima y su pareja, que les aplique la pena de “prisión perpetua”.

“Esperemos que sea prisión perpetua como todos dicen”, afirmó por la mañana Ramón Dupuy a la prensa en la entrada del estudio del abogado de la familia.

Respecto al pedido de las defensas sobre que la pena a las ya condenadas Magdalena Espósito Valenti -madre de Lucio-, y su pareja Abigail Páez, sea como máximo a 28 años de cárcel y no perpetua, el abuelo de la víctima opinó: “Yo diría que no hay coherencia para ese pedido. Esperemos que no sea así”.

A su vez, comentó que estos “son días interminables con mucho sufrimiento y muchas ansias” por conocer finalmente la sentencia. También dijo que le parece “una burla” que las dos imputadas no estén presentes hoy en la audiencia en la que conocerán sus penas. “Si ellas cometieron ese delito, deberían afrontar en la cara recibir la sentencia”, señaló.

Además, reiteró que ambas acusadas no deberían estar juntas en el penal, al opinar que “deberían ser separadas” como ellos pidieron desde “desde el día uno”.

Por último, volvió a cuestionar la actuación de la jueza de Familia que dispuso la tenencia de Lucio a su madre y la pareja, y que ahora enfrenta un pedido de juicio político. “A Lucio se le podía haber salvado la vida si la jueza Ana Clara Pérez Ballester no hubiese firmado la sentencia de muerte en el expediente”, concluyó.

Por su parte, también previo a la lectura de las sentencias, el abogado Mario Aguerrido habló con Antonio Fernández Llorente en el programa Sin Relato, que se emite por la AM990 y expresó: “Nosotros solicitamos un poco más allá de la perpetua y pedimos perpetua y accesorias de reclusión por tiempo indeterminado, pero hay que ver la resolución. La lectura pareciera que no puede ser menos que perpetua”.

Además, al ser consultado sobre el delito de abuso sexual por el cual la madre de Lucio fue absuelta, el letrado sostuvo: “la conducta del abuso sexual se lo tienen que reprochar a la madre. Creo que la sentencia comete un error y tiene una auto contradicción, pero lo vamos a plantear en la instancia de impugnación correspondiente porque hay elementos de prueba para que la condenen”.

Con información de agencias.

