Día Nacional del Chamamé: ¿por qué se celebra el 19 de septiembre?

Desde 2009, cada 19 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Chamamé en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los mayores exponentes de este género musical del Litoral, quien falleció el 19 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El “taita” (padre) del chamamé, como le dicen a Cocomarola, nació el 15 de agosto de 1918 en un paraje de San Cosme, en la provincia de Corrientes, llamado “El Albardón”. Desde muy pequeño empezó a tocar el acordeón, instrumento que también ejecutaba su padre.

Con una más que extensa trayectoria, llegó a registrar doscientos temas en SADAIC y fue compositor de grandes clásicos del género, entre los que se encuentra “Kilómetro 11”, considerado el himno del chamamé.

Como parte de una generación de grandes músicos, Cocomarola logró que los sonidos de su región se escucharán en todo el país. “Retorno”, “Puente Pexoa”, “El zaino”, “Mírame, ”Virgencita de Itatí“, ”La Picada“, ”Amor supremo“, ”Camino del Diablo“ o ”Las tres Marías“ son sólo algunas de las piezas clásicas de su repertorio.

El chamamé, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

En diciembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al chamamé, que es un género musical que también se baila, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se convirtió así en el tercer bien cultural argentino en alcanzar esa distinción, luego del tango y el fileteado porteño.

Es un género nacido de la fusión de la cultura guaraní con la europea y que está vivo y en constante evolución, como lo demuestra el hecho de que muchos jóvenes se dediquen a él.

La distinción de la UNESCO reconoce una expresión cultural con fuerte presencia en la provincia de Corrientes y en otras regiones del Litoral argentino, donde la música, el canto, la danza y las celebraciones comunitarias forman parte de la vida cotidiana.

La UNESCO destaca la transmisión del chamamé entre generaciones y su papel en encuentros familiares, celebraciones religiosas y fiestas comunitarias. La práctica incluye la música, el baile de pareja abrazada, las musiqueadas y el sapucay, expresión vocal que comunica emociones como alegría, tristeza, dolor o valentía.

El chamamé también refleja la diversidad cultural del Litoral. Sus raíces incluyen la tradición guaraní, tanto en su historia musical y poética como en el uso del guaraní y el yopará, y expresa valores vinculados con el amor por la tierra, la naturaleza, la espiritualidad y la identidad de sus comunidades.

Su reconocimiento por la UNESCO pone en valor una tradición viva, cuyo patrimonio no reside solo en las canciones, sino también en los saberes, las prácticas, los encuentros y las formas de transmisión que mantienen vigente al chamamé de generación en generación.

Cada enero se celebra en Corrientes capital la Fiesta Nacional del Chamamé, un festival de varios días de duración que reúne a representantes de todas las generaciones y corrientes de este género musical.

Los componentes clave del Chamamé

Baile de “abrazo cercano” : un tipo de baile en el que los bailarines se abrazan uno al otro pecho con pecho y sus cabezas se entrelazan, bailando mejilla con mejilla a veces. No hay una coreografía fija: los bailarines siguen la música, adaptando pasos de baile, figuras y golpeteo de zapatos.

: un tipo de baile en el que los bailarines se abrazan uno al otro pecho con pecho y sus cabezas se entrelazan, bailando mejilla con mejilla a veces. No hay una coreografía fija: los bailarines siguen la música, adaptando pasos de baile, figuras y golpeteo de zapatos. Musiqueada : acto de celebración que incluye la fiesta, la invitación, la oración y el sapukay.

: acto de celebración que incluye la fiesta, la invitación, la oración y el sapukay. Sapukay : Fonación o llanto típico, acompañado de gestos y movimientos corporales, para transmitir sentimientos, emociones y sensaciones profundas, como alegría, tristeza, dolor y valentía.

: Fonación o llanto típico, acompañado de gestos y movimientos corporales, para transmitir sentimientos, emociones y sensaciones profundas, como alegría, tristeza, dolor y valentía. Instrumentos : los instrumentos originales fueron el violín y la vihuela, y posteriormente también se incorporaron la guitarra, armónica, acordeón de botones diatónicos de dos filas, bandoneón y contrabajo.

: los instrumentos originales fueron el violín y la vihuela, y posteriormente también se incorporaron la guitarra, armónica, acordeón de botones diatónicos de dos filas, bandoneón y contrabajo. Canto : tiene sus raíces en los cantos de adoración u oración. Posteriormente se diversificó y se combinaron los idiomas guaraní y español.

: tiene sus raíces en los cantos de adoración u oración. Posteriormente se diversificó y se combinaron los idiomas guaraní y español. Atuendos : varían según el evento y el tipo de música.

: varían según el evento y el tipo de música. Lengua guaraní: los músicos pioneros de Chamamé eran de zonas rurales donde la lengua guaraní formaba parte de la comunicación cotidiana. Actualmente, la letra y la poesía de Chamamé se transmiten en el dialecto “yopará”, que combina el español y el guaraní.

La comunidad “chamamecera” está formada por músicos, compositores, intérpretes, poetas, mezcladores y editores, además de bailarines y profesores de música y danza, quienes son los responsables de crear, interpretar y producir Chamamé. En ella la transmisión generacional tiene un papel significativo, ya que es habitual que una familia tenga músicos de segunda o tercera generación, bailarines, artesanos, modistas y luthiers, entre otros.

Otros roles importantes en la transmisión del elemento son desempeñados por historiadores, antropólogos e investigadores de la cultura Chamamé (que recuperan documentos y tradiciones del pasado para enriquecerlo) y organizadores de los distintos encuentros de Chamamé, agrupados en asociaciones de la sociedad civil (que organizan encuentros en pueblos, ciudades y distritos durante todo el año). El creciente interés de los jóvenes ha llevado al establecimiento de nuevas academias y escuelas de danza y música, así como a innovaciones significativas en la creación literaria y el ritmo de Chamamé.

El Día del Chamamé, en Ciudad de Buenos Aires

El sábado 19 a las 16, el Anfiteatro del Parque Centenario será sede de un encuentro de músicos de la escena local dedicado a la música del Litoral, especialmente, al chamamé, una de sus expresiones más representativas, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La propuesta reunirá música, canto y baile a través de un repertorio que recupera la tradición chamamecera y su vínculo con la identidad y las celebraciones comunitarias del Litoral. La jornada también rendirá homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, figura fundamental en la historia del género.

Participarán Javier Acevedo en acordeón, Thomas Ferreyra en guitarra, Juan Cruz Kuriluk en bajo y Roberto Silveti en percusión, junto a las voces de Carolina Rojas, Agustín Macías, Daniel Muñoz y Milagros Arancet. Como artistas invitados se sumarán Bernabé Sánchez en acordeón y Juliana Gallipoliti en canto.

La celebración en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes presentó una programación especial para conmemorar el Día Nacional del Chamamé, que se celebra cada 19 de septiembre en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola. Las actividades se desarrollarán del 14 al 22 de septiembre en distintos espacios de la ciudad, con propuestas gratuitas que incluyen charlas, muestras, presentaciones de libros, talleres, peñas, encuentros de bailarines y espectáculos musicales.

La iniciativa busca poner en valor el chamamé como parte de la identidad cultural correntina y promover el intercambio entre referentes históricos del género, investigadores, artistas y nuevas generaciones.

El viceintendente Ariel Báez destacó que la programación forma parte de las acciones municipales destinadas a preservar y difundir expresiones vinculadas con la identidad cultural de Corrientes.

Según explicó, uno de los objetivos principales es generar un vínculo entre músicos y referentes con trayectoria y quienes actualmente comienzan a desarrollarse en la música y la danza chamamecera. La propuesta apunta así a favorecer la continuidad del género y su transmisión entre generaciones.

En ese marco, la agenda incluye actividades vinculadas con la historia del chamamé, el patrimonio cultural inmaterial, sus principales referentes y el papel de las mujeres dentro de esta expresión musical.

El chamamé también llega a las infancias

La Secretaría de Cultura y Educación municipal también lleva adelante actividades relacionadas con el chamamé en los 16 Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.

La secretaria Keren Anderson explicó que esta primera etapa busca acercar a los niños al conocimiento del género mediante experiencias sensoriales y el contacto con instrumentos tradicionales.

Las propuestas incluyen acordeón, guitarra y danza, con la participación de agentes de la Secretaría y elencos municipales. El programa continuará durante el año y contempla nuevas actividades de formación, muestras, clínicas y talleres.

Una agenda con propuestas gratuitas

Todas las actividades previstas son libres y gratuitas, con propuestas distribuidas en diferentes espacios culturales y públicos de la ciudad.

Sábado 19 – Día Nacional del Chamamé

12: La Fundación 1588 – almuerzo peñero con platos típicos y música en vivo.

La Fundación 1588 – almuerzo peñero con platos típicos y música en vivo. 18: Plazoleta Cocomarola – festival homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, conocido como el “Taita”.

Domingo 20

Plaza de la Tradición – Peña de la Ciudad en Honor al “Taita”, con artistas invitados y un ensamble integrado por “Puente Pexoa”, “Retorno” y “Kilómetro 11”.

Lunes 21

19.30: Casa Molinas – “Ñande Memoria: el libro que suena”, junto a la SADE filial Corrientes, autores y música en vivo de Laureano Ortiz y Ciro Gian.

Martes 22

19: Casa Molinas – “Latidos del alma”.

Casa Molinas – “Latidos del alma”. 21: Escalinatas de la Legislatura provincial – “Mboyeré de Chamamé y Carnaval”, en una propuesta que vinculará la celebración del Día Nacional del Chamamé con el Día del Comparsero.

De esta manera, Corrientes tendrá durante más de una semana una programación centrada en la música, la danza, la memoria y las distintas expresiones vinculadas con el chamamé, con actividades destinadas tanto a quienes ya forman parte de su tradición como a las nuevas generaciones.

Con información de Cultura Corrientes y Diario Corrientes.