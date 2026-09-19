La mora de las familias en los bancos llegó a 12,9% en julio, el nivel más alto en 20 años

Las deudas en las familias volvieron a cruzar un máximo histórico. Según un nuevo informe del Banco Central la mora bancaria durante julio fue del 12,9%, la peor cifra en 20 años.

El indicador de irregularidad del crédito a nivel sistémico se ubicó en 7,7%, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central. El deterioro se explica por una caída en el volumen total de préstamos, mientras la morosidad de las empresas se mantuvo estable en 3,6%.

Estos números muestran que el deterioro de la cartera de los bancos continúa y ratifican, a la vez, lo que las consultaras privada venían señalando. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.

El BCRA publicó su Informe sobre Bancos correspondiente a julio de 2026, en el que reportó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, levemente por encima del registro de junio, es decir un valor similar al pico de mayo.

Según el organismo, el deterioro mensual del indicador —tanto a nivel agregado como en el segmento de las familias— estuvo explicado por una disminución del saldo real del financiamiento total otorgado, más que por un salto en los créditos impagos, cuyo crecimiento real continuó desacelerándose.

En ese contexto, el crédito al sector privado en pesos cayó 0,9% real en julio, con una baja del 2,3% en los préstamos destinados al consumo, mientras que los créditos con garantía real crecieron 0,5% y las líneas comerciales no mostraron cambios significativos. El saldo real de crédito total al sector privado, sumando pesos y moneda extranjera, se redujo 1% en el mes, aunque acumuló un alza de 4,7% en la comparación interanual.

El pasado 10 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional reconoció este jueves que está monitoreando el avance del endeudamiento de las familias en Argentina a pesar de la insistencia del Gobierno que lo plantea como un problema entre privados.

“Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento de las tasas de morosidad de los hogares”, dijo la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, durante una rueda de prensa en la sede del organismo, en Washington.. Sin embargo, señaló que no consideran que esto represente “un riesgo significativo para la estabilidad financiera” en Argentina.

El informe también midió la probabilidad de default estimada (PDE), un indicador complementario al de mora, que se redujo 0,2 puntos porcentuales en julio, hasta 2,4%. Al desagregarlo, la PDE de las familias bajó a 3,9%, mientras que la de las empresas se mantuvo casi sin cambios en 1,1%.

Pese al aumento de la morosidad, el BCRA remarcó que el sistema financiero conservó “elevados niveles de cobertura” frente al riesgo de crédito: las previsiones totales representaron 87,6% de la cartera irregular y 6,7% del crédito total al sector privado. Al considerar en conjunto la mora, las previsiones constituidas y el capital disponible de los bancos, el saldo de crédito irregular neto de previsiones se ubicó en 2,1% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) a nivel agregado, un indicador que, según el organismo, refleja la capacidad del sistema para afrontar potenciales pérdidas crediticias.