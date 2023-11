A días del balotaje, pacientes oncológicos advierten sobre la crisis del sistema de salud en el país

“Nuestra salud es un derecho, no un negocio”, escribieron pacientes oncológicos en tratamiento y recuperados en un comunicado que tiene como objetivo alertar a la sociedad sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud en la Argentina a días de que se realice el balotaje en el que se elegirá presidente entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Mientras el primero aboga por la salud pública, el segundo había propuesto antes de las generales subsidiar la demanda y no la oferta. Esto quiere decir implementar un sistema a través del que se quite financiamiento a hospitales y centros de salud y se le brinde a un sistema de seguros provinciales que derive, eventualmente, en cada paciente.

Sin embargo, cuando el reloj hace tictac hacia la segunda vuelta, Milei dio marcha atrás y dijo en redes sociales, como difundió ayer en un video: “Sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera”. De todas maneras, hasta ahora, no modificó la plataforma electoral.

Además, Milei condensaría el Ministerio de Salud en el de Capital Humano, donde conviviría esta cartera con Desarrollo Social, Trabajo y Educación.

“Quienes tuvimos o tenemos cáncer alertamos que el sistema de salud de nuestro país está en riesgo”, dice la nota que pide por la preservación de los derechos para personas que atraviesan enfermedades terminales o con baja expectativa de vida. Y continúa: “Actualmente la salud en nuestro país tiene grandes deficiencias y las personas con cáncer lo sabemos por experiencia propia. Además de las dificultades de transitar una enfermedad oncológica, tenemos que lidiar día a día con las barreras que existen para acceder a los tratamientos que necesitamos, ya sea a través del sistema público, de obras sociales o prepagas”.

Los firmantes comparten sus experiencias como argumentos para el pedido y describen: “Más allá de lo singular de cada caso, las y los pacientes oncológicos necesitamos intervenciones, estudios de alta complejidad y tratamientos con precios imposibles de afrontar de forma particular. Gracias a un sistema de salud con acceso universal, en Argentina existe la obligación legal de garantizar que todas las prestaciones oncológicas sean con costo cero de bolsillo”.

Aunque los y las pacientes que encabezan el llamado admiten que “hay mucho por mejorar” y subrayan en la necesidad de “exigir que así sea”, consideran que actualmente “la única solución es fortalecer el sistema sanitario, no desarticularlo”. Y en este sentido, consideran: “Las ideas y las propuestas de La Libertad Avanza, cuya fórmula presidencial integran Javier Milei y Victoria Villarruel, pretenden privatizar el sistema sanitario y arancelar todas las prestaciones, representando una grave amenaza para nuestra salud y la del conjunto de la población”.

La nota es un llamado a la comunidad a no “abandonar” a las personas que tienen cáncer. Es un recordatorio de que cualquiera puede atravesar una enfermedad de esas características, por eso dicen los firmantes: “No queremos y no podemos permitir que el acceso a la salud quede librado a las leyes del mercado. El sistema sanitario debe ser solidario: nadie sabe cuándo va a necesitarlo. Nuestra salud es un derecho, no un negocio. Para defenderla, independientemente de nuestras diversas ideas políticas, el próximo 19 de noviembre apoyamos a la única alternativa con la que consideramos que es posible seguir luchando para fortalecer el acceso a la salud. Por eso, votamos a Sergio Massa”.

MM/CRM