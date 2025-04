Entrevista póstuma al papa Francisco: “Tuve tratamiento psicológico durante la dictadura”

“Cuando viene el espíritu de la tristeza que lo tira abajo a uno… (...). Tristezas he tenido muchas. Situaciones de dolor humano sobre la muerte del papá, de la mamá… Tristezas o preocupaciones en momentos difíciles. Tenés que decir ‘bueno, estoy sufriendo’, decirse la verdad, pero el sufrimiento no se va”. Así hablaba el papa Francisco durante una entrevista secreta que realizó el periodista Nelson Castro Jorge Alberto Bergoglio en 2018 y que solo estaba autorizado a publicar una vez fallecido. Una conversación póstuma cuyos audios publicó este martes Telenoche.

Entre las claves de la conversación, prevista para veinte minutos y que se prolongó durante una hora, se encontraba la salud mental. Así, Francisco admitió haber estado bajo tratamiento psicológico, “en tiempo de la dictadura”, aunque nunca fue al psicoanalista.

“Durante seis meses, cuando era provincial, que era un momento muy difícil porque estaba… era el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, bueno, todo eso que ya se sabe porque es público. Llevar gente escondida y eso… había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora, una gran mujer. Era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos, o sea, a hondazo limpio me ubicaba. Fueron seis meses que fueron muy muy… Me ayudó muchísimo… La doctora Rubel. Una gran mujer”, confesó Bergoglio.

Francisco también sufrió de ansiedad, aunque en la entrevista aseguró que la tenía “domada”. Con todo, advirtió: “Es peligrosísimo dejarse llevar por la ansiedad, o cuando viene el espíritu de la tristeza, porque no puede resolver un problema, o porque se le murió alguien querido”.

¿Cómo controlar la ansiedad? “Hay que saber frenar”, sostuvo Francisco, quien confesó que, en esos momentos, escuchaba música, específicamente la de Johann Sebastian Bach. “Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una manera mejor”.

“El problema de los niños me toca mucho”

“¿Sueña, tiene pesadillas?”, le preguntó Castro. “No, a veces sueño cosas lindas, o recuerdos, pero no cosas que me torturen. No soy de soñar mucho, no toda la noche”, contestó el Papa. ¿Qué lo aflige?“, le preguntó Nelson Castro. ”El dolor ajeno. Pensemos en los chicos, ¿no? Los chicos que están muriendo de hambre. Y en países que podrían solucionar el problema. Chicos soldados. A mí el problema de los niños me toca mucho y el problema de los ancianos también, los ancianos abandonados“, respondió.

No fue ansiedad lo que sufrió Francisco al saber que iba a ser elegido Papa. “No, para nada. Sentí paz”. “¿Y la noche anterior? ¿Usted sabía que podía llegar a ser papa?”, le preguntó Castro. “No, la noche anterior no lo sabía porque el mecanismo del cónclave uno lo sabe, hay varios que pueden ser”.

“Y la primera elección es muy dispersa. Así que dormí fenómeno”, aseguró. “Yo me di cuenta, yo salí elegido la segunda [votación] de la tarde, y me di cuenta de que algo pasaba después de las dos primeras de la mañana en el almuerzo. Porque algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas, pero dormí la siesta lo más bien. Rezaba el rosario tranquilo, una paz... Terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el que tenía al lado, que era el Cardenal Hummes, me dijo: ‘no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así'. Y después ya apenas salí, aplaudían y siguió el escrutinio”, relató Francisco.

En la entrevista, el Papa recordó cómo, entonces, se le volvió a acercar Hummes, “me besó y me dijo: ‘no te olvides de los pobres’. Y yo me quedé pensando ahí, pobres, pobres... ¡San Francisco! Y ahí me vino el hombre”.