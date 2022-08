El femicida Tablado negó haber ejercido violencia de género contra su expareja

“No hubo ningún hecho de violencia. Algunos vecinos del barrio escucharon una discusión, que fue un intercambio de palabras, e inmediatamente llamaron a la policía”, comentó Tablado al Canal 12 de Córdoba sobre el episodio sucedido, el cual derivó en que fuera excluido del hogar en el que residía con su expareja y alojado en un hotel.

Fabián Tablado, femicida de Carolina Aló, fue denunciado por violencia de género en Córdoba

Agregó que “mi expareja ya expresó que nunca hubo un episodio de violencia”, y destacó que tiene una “relación excelente” con ella y sus padres, a pesar de ya haber terminado el vínculo. Sostuvo que estaba “conviviendo en armonía” con su exnovia y que, al momento de la denuncia de los vecinos, estaba por viajar a su nuevo domicilio en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa. Tablado había pedido hace dos semanas permiso al Juzgado de Familia 5 de Tigre para cambiar de domicilio y mudarse, a partir del 13 de agosto, a una vivienda de su familia.

Desde 2021 que el femicida vivía en la localidad cordobesa de Bell Ville junto a su entonces nueva novia, luego de cumplir un año de condena por violar restricciones perimetrales contra sus hijas mellizas y a Edgardo Aló, padre de Carolina Aló.

“No soy una persona peligrosa. Lo que sucedió en 1996 fue un hecho lamentable e irrepetible. Estoy profundamente arrepentido”, dijo Tablado al referirse al femicidio de Aló. No obstante, admitió que le cuesta “muchísimo” readaptarse a la sociedad por el “rechazo y la discriminación” que siente.

Ante la denuncia hecha en Bell Ville, intervino inicialmente la Fiscalía de 1ra. Nominación a cargo de Nicolás Gambini, aunque luego la misma fue derivada a la jueza Noelia Azcona, del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familia y de Género de ese distrito. Azcona dispuso la restricción de acercamiento de Tablado a su expareja, a quien le asignó una custodia policial en el domicilio.

La joven será citada en los próximos días para reconstruir lo ocurrido y corroborar si va a instar o no una acción penal, ya que, al tratarse de un delito de instancia privada, si la presunta víctima no denuncia, no puede impulsarse la causa.

En su petición al Juzgado de Tigre, Tablado declaró que “en esa localidad, con la ayuda de mis padres, podré desarrollarme y reinsertarme socialmente con expectativas laborales, ya que con la colocación de la pulsera electrónica que aún llevo colocada, se hace difícil mi independencia económica y reinserción laboral”. A pesar de haber cumplido sus condenas penales, el Juzgado lo monitorea con tobillera electrónica para que cumpla la perimetral a Edgardo Aló, por lo que se consultó al Servicio Penitenciario Bonaerense, a cargo del control de los dispositivos de monitoreo, si resultan factibles estos protocolos, en caso de efectivizarse el cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires.

A sus 20 años, Tablado fue protagonista de uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina cuando el 27 de mayo de 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló de 17 años, en la localidad de Tigre. Por eso fue condenado en 1998 por la justicia de San Isidro a 24 años de prisión por homicidio simple, evitando la prisión perpetua. Sin embargo, en 2013 sumó una segunda condena por amenazas a su exesposa, con quien se casó privado de su libertad, y su exsuegra, por lo que se unificó su pena en 26 años y 6 meses.

A partir de los cursos que hizo en prisión como “estímulo educativo” y la derogada Ley del “2x1”, se le redujo la condena y se dio por concluida su pena el 28 de febrero de 2020, la cual debía agotarse a fines de 2022. Al abandonar la Unidad 21 de Campana, se fue a vivir a la misma casa de Tigre donde cometió el femicidio, y más tarde violó las perimetrales, las cuales lo llevaron un año más a prisión.

LC con información de agencia Télam