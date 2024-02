Investigan la muerte de un hombre que fue detenido en una crisis de alucinación y murió por asfixia en la Comisaría

Ariel Goyeneche, un joven de 38 años que se dedicaba a la venta de libros de derecho y era padre de una nena de 12, murió por asfixia en las primeras horas de este lunes 12 de febrero, frente a la Comisaría Segunda, en un operativo en el que participaron al menos seis policías, en pleno centro de la capital provincial.

Según la información que ya obra en la investigación, cerca de las 5.45 del lunes un móvil policial de la Comisaría Segunda de la ciudad de Paraná acude a calle Piedrabuena ante un llamado que advertía la presencia de un joven en un techo. Al llegar al lugar encontraron a Goyeneche, que manifestó estar en estado de alucinación y paranoia. Ariel bajó por sus propios medios y se identificó ante los oficiales, explicando el cuadro que estaba atravesando. Pero el joven, que no tenía ningún antecedente penal, en lugar de ser derivado a un centro asistencial, fue detenido. Subió al patrullero y lo trasladaron hacia la Comisaría ubicada en calle Gualeguaychú, a escasos metros del principal hospital de la provincia.

De acuerdo al video tomado por un vecino, que obra como prueba en el expediente, ya en la puerta de la Comisaría comienza un forcejeo en el participaron por lo menos seis efectivos que terminan sujetando a Ariel por la fuerza. A partir de entonces su cuerpo estuvo más de media hora tirado en el suelo, boca abajo sobre la vereda, con las manos esposadas por la espalda y la cabeza sobre el piso. Los gritos de Goyeneche cuando comienza esta situación fueron los que alertaron a la persona que decidió filmar y que, una vez que supo de la muerte del hombre, envió el material a un medio, temiendo hacer la denuncia de manera personal.

El caso podría haber pasado desapercibido si no fuera por el video del vecino de la delegación policial, que filmó lo que sucedía sobre la vereda del destacamento. En las imágenes se observa al joven reducido por varios oficiales, que grita pidiendo ayuda, mientras era sujetado por la fuerza, y dos de ellos le aprietan el pecho. Varios minutos después y ya con la luz del día, se ve a los mismos funcionarios policiales realizando maniobras de resucitación sobre el cuerpo tendido.

“Parte de esto podría haberse evitado si la policía actuaba correctamente y aplicaba el protocolo”, dijo Analía Goyeneche, hermana del joven, este jueves en un improvisado encuentro con periodistas que acudieron a la sala de velatorio. También amigos apuntaron contra la criminalización que se hace de las personas con padecimientos mentales y problemas de adicción.

“Ariel era una persona muy buena, un ser muy especial, el que lo conocía sabe la luz que tenía. Era uno como cualquiera de nosotros, trabajador que daba todo por su hija” explicó Analía, y agregó que su hermano tenía una enfermedad que es la adicción, para reconocer que él había hecho muchos tratamientos para poder superar el problema de salud. “Tenía muchos períodos en donde estaba bien y también tenía recaídas. Esta fue una recaída y lo que nosotros consideramos es que si la policía hubiese actuado correctamente, aplicando los protocolos que corresponden para estos casos, se podría haber evitado esta situación. Ellos mismos dijeron que desde el momento en que lo ven en calle Piedrabuena, Ariel les manifiesta sobre su estado y les dice que estaba sintiéndose perseguido. Ariel era un chico que no tenía ningún antecedente, jamás había entrado a una comisaría, era una persona totalmente pacífica”.

Varios de sus amigos, entre ellos Marco Chacón, cuestionaron la falta de cumplimiento de un protocolo. “Si Ariel estaba en un estado crítico de salud psicoemocional, por qué no lo llevaron al hospital, ni llamaron a una ambulancia, ni siquiera lo trasladaron al Hospital San Martín que está a metros de la Comisaría. Eso es criminalizar el padecimiento que tienen las personas” remarcaron.

La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue por asfixia. Y, si bien hasta el momento, no se ha establecido qué tipo de asfixia provocó la muerte, en las imágenes se ve a dos policías que están sobre el cuerpo de Goyeneche, aprisionándolo, por lo cual desde organismos de derechos humanos asisten a familiares advirtiendo que podría tratarse de caso de abuso policial.

“Tengo muchos vídeos donde pasan más de treinta minutos, con la cabeza en el piso, maniatado, con esposas, lo tienen agarrado de los pies, la cabeza contra el piso y dos personas que se le suben sobre el tórax. Lo están torturando, él solo pedía ayuda”, sostuvo Analía y dice sobre lo sucedido, que se trata de una situación de violencia institucional.

“Espero que se haga justicia, porque esto es un abuso institucional, no hay otra palabra. Ariel no tenía ni un antecedente jamás había pisado una comisaría, era alguien con una vida completamente normal como cualquiera de nosotros que tenía una enfermedad, que él me decía era su padecimiento. Hizo un montón de tratamientos. Siempre quiso salir y esto fue una recaída y no puede haber terminado muerto, así, asfixiado”, dijo Analía.

La causa que lleva adelante el fiscal auxiliar del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Santiago Alfieri, y que se encuentra en el proceso de pericias, recolección y análisis de pruebas y testimonios, ha generado la intervención organismos como el Comité Antitortura y profesionales de Lesa Humanidad, entre otras organizaciones que se encuentran en estado de movilización frente a este hecho que sacude la sociedad entrerriana.

Quedan abiertas las preguntas que se formularon familiares y amigos: ¿Qué pasó entre horas comprendidas entre el contacto policial a las 5:45 y el deceso de Ariel?¿Cómo es que en un simple operativo por contravención sin delito el demorado para identificación termina muerto por asfixia, según reveló la autopsia preliminar? ¿Por qué no se aplica en Entre Ríos el protocolo correspondiente a estos casos que sugiere la Nación? También observan que ni la ambulancia, ni personal de salud llegan sino hasta después del deceso, aun cuando la patrulla estaba a escasas cuadras del hospital San Martín. Si se descompensó de inmediato, ¿por qué no lo llevaron directo al nosocomio? ¿Cuál es el accionar “destacado” –según el vocero policial– del personal policial, al que se le muere un detenido en la puerta del destacamento?

SM/DTC