León XIV citó al papa Francisco y les pidió a los periodistas elegir “el camino de la paz”: “Desarmemos la comunicación de cualquier odio”

El papa León XIV pidió este lunes a los medios de comunicación que elija “con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz” y agregó: “Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la Tierra, desarmemos la comunicación de cualquier odio, purifiquémosla de la agresividad”, en la audiencia que concedió a los periodistas que hicieron la cobertura del cónclave en el que se le eligió.

En la primera audiencia que celebra, cómo hizo también Francisco al inicio de su pontificado, el primer papa estadounidense reunió en el aula Pablo VI del Vaticano a varios miles de comunicadores a quienes señaló que “vivimos tiempos difíciles de navegar y de contar, que suponen un desafío para todos nosotros y del que no debemos escapar”.

Y, destacó, que “al contrario, nos piden a cada uno de nosotros, en nuestros diferentes roles y servicios, que nunca nos rindamos ante la mediocridad”.

León XIV afirmó que “lo que hace falta no es una comunicación ruidosa y muscular , sino una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz”.

“Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la Tierra. La comunicación desarmada y desarmante nos permite compartir una visión diferente del mundo y actuar de un modo coherente con nuestra dignidad humana”, dijo el papa, que en su primer discurso tras ser elegido el 8 de mayo también pidió “una paz desarmada y desarmante”.

Y agregó: “Están en primera línea narrando conflictos y esperanzas de paz, situaciones de injusticia y pobreza, y el trabajo silencioso de muchos por un mundo mejor. Para esto les pido que elijan con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz”.

“No puede haber comunicación ni periodismo al margen del tiempo y de la historia”, dijo y recordó la frase de San Agustín, ya que él es agustiniano: “Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos”.

A los periodistas, que aplaudieron en varios momentos del discurso, explicó que hoy, “uno de los desafíos más importantes es promover una comunicación capaz de ayudarnos a escapar de la 'Torre de Babel' en la que a veces nos encontramos, de la confusión de lenguajes sin amor, a menudo ideológicos o sesgados”

Y por tanto subrayó que “las palabras que usan y el estilo que adoptan, es importante”.“ La comunicación, de hecho, no es solo la transmisión de información, sino la creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo y confrontación”, agregó.

Y sobre todo, subrayó ante la evolución tecnológica y la inteligencia artificial “que con su inmenso potencial, que exige, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas al bien de todos, para que puedan producir beneficios para la humanidad”.

León XIV fue recibido a su entrada del aula Pablo VI con un fuerte aplauso por los periodistas y bromeó diciendo que esperaba que el aplauso también llegase al final de su discurso.

León XIV pide la liberación de periodistas encarcelados y defender la libertad de prensa

El papa León XIV pidió este lunes la liberación de los periodistas encarcelados e instó a “salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa”, durante una audiencia con los medios de comunicación que han informado del cónclave en el que fue elegido como líder de la Iglesia católica.

Ante los periodistas reunidos en el aula Pablo VI, el pontífice quiso “reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar la verdad” y “pedir su liberación”.

“La Iglesia reconoce en estos testimonios –pienso en aquellos que cuentan la guerra incluso a costa de la propia vida– la valentía de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a ser informados, porque sólo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres”, afirmó Robert Francis Prevost en su mensaje.

Y agregó: “El sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional y nos llama a todos a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa”.

El papa, de 69 años, inició su mensaje con las palabras: “Bienaventurados los que trabajan por la paz” para pedir a los comunicadores “una comunicación distinta, que no busque a toda costa el consenso, no se vista de palabras agresivas, no abrace el modelo de la competición y no separe nunca la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla”.

“La paz comienza con cada uno de nosotros: desde la manera en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás; y, en este sentido, la manera en que nos comunicamos es de fundamental importancia, debemos decir no a la guerra de palabras e imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra”, agregó León XIV.

En el rezo dominical, el pontífice estadounidense lanzó un llamamiento contra la guerra y pidió un alto el fuego en Gaza y Ucrania.

EFE