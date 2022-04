Basureros a cielo abierto, gestión de residuos y reciclaje, una trama compleja que tiene su primer mapa interactivo en la Argentina

Francisca es una migrante paraguaya, trabajadora de casa particular y jefa de hogar. Vive en Los Eucaliptus, uno de los barrios del área Reconquista, en el partido de San Martín. Ahí está el relleno sanitario más grande de Argentina: el CEAMSE III, donde van a parar el 80% de los residuos del AMBA. Se sirve un vaso de agua del bidón que pagó 400 pesos, casi un 200% del valor de su hora de trabajo. Tiene agua de pozo, como muchos de los vecinos del área, porque la conexión con el caño principal de la empresa nunca llegó a los asentamientos. Compra bidones porque el agua del pozo es salada. Las napas están contaminadas por las filtraciones de líquidos lixiviados del relleno sanitario.

Los barrios del área Reconquista, y de toda la Argentina, podrán verse desde un mapa repleto de puntos de colores. Cada uno señala basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, cooperativas y centros de reciclaje, planes de erradicación, plantas de clasificación y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es el Primer Mapa Interactivo sobre residuos en Argentina, que se lanza el martes 19 de abril.

El mapa es una herramienta libre, gratuita e inédita en la región que pone al alcance del periodismo, la ciudadanía, y los actores públicos y privados, el estado actual del tratamiento y las deficiencias en la gestión de los residuos en el país, a través de información geolocalizada con vistas satelitales.

Es un mapa vivo, diseñado para ser actualizado en forma permanente, y hacer visibles y accesibles los avances y retrocesos en la materia.

La mayor riqueza de esta herramienta se ancla en la multiplicidad de lecturas que habilita, en un mismo mapa es posible trazar más de un recorrido.

Por eso, el proyecto tendrá dos presentaciones. La primera a las 10 am, hora argentina, con la transmisión en vivo por el canal de youtube del medio Escritura Crónica, seguida por la que realizará Fundación AVINA a las 12 pm, a través de un evento de Zoom que se transmitirá en su Facebook y el de la plataforma Latitud R.

Desde esta última, el foco está puesto en el mapa como herramienta orientada al periodismo, y en presentar soluciones al problema de la gestión de residuos desde el paradigma del reciclaje con inclusión social.

“Hablamos de basurales para hablar de reciclaje inclusivo. Que en Argentina hay basurales, eso lo sabemos todos, no es una acusación hacia nadie. El mapa es un primer paso para exponer el paradigma del reciclaje inclusivo como parte de la solución” dice Pablo Baños, Gerente de Comunicaciones de AVINA para América Latina y el Caribe, y Responsable de Comunicaciones de Latitud R.

El reciclaje inclusivo es un sistema de gestión de residuos que prioriza la recuperación, reconociendo y formalizando el papel de los recuperadores urbanos como actores clave, e incorporando al concepto de las “3 R ambientales”: Reducir, Reusar y Reciclar, otras “3 R socioeconómicas”: Recolección diferenciada de residuos, Reconocimiento del rol de los recuperadores urbanos, y Remuneración por el servicio que prestan.

El lanzamiento que realizará AVINA cuenta con el apoyo del programa de Recuperadores y sus socios locales: Aguas Danone Argentina, Fondo Danone Ecosystem, la Fundación Interamericana (IAF); y de la plataforma Latitud R, que tiene como socios regionales, además de la propia AVINA, al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID LAB, la Red Latinoamericana de Recicladores, Coca-Cola Fundation, PepsiCo, Dow Chemical y Nestlé.

Según la auditoría realizada en 2021 por la organización global Break Free From Plastic, en la que se recolectaron más de 340 mil residuos plásticos en 50 países, en el top ten de las corporaciones más contaminantes están Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Danone.

Pablo Baños sostiene que el interés está puesto en sumar a todos los actores involucrados: “Las empresas, como todos los socios, aportan a un fondo, con ese fondo se hacen proyectos, y después todos los socios pueden atribuirse una recuperación de toneladas de material. Todavía no logramos reemplazar los plásticos. Las empresas se involucren no es greenwashing, lo hacen en una plataforma donde hay profesionales, e incluso están representados y tomando las decisiones los recicladores de base”.

Este lanzamiento se presenta como una acción de comunicación no programática: “La visibilización de los basurales no tiene que ver con una mirada técnica de cómo erradicar los basurales, sino con una mirada comunicacional. El problema no son las empresas poniendo plástico en el mercado, o no es solamente ese, porque insisto, no hemos logrado sustituirlo, el problema es cuando disponemos mal, cuando no hay infraestructura o cuando no hay una cultura de la separación, cuando la gente mezcla reciclables y compostables con lo que es efectivamente basura. No nos gusta comunicar desde la acusación, lo que buscamos es proponer soluciones”.

El bidón de agua que compra Francisca es retornable, pero el 40% de los plásticos que se producen a nivel mundial son de un solo uso. En Argentina la Ley de Envases, que prevé la responsabilidad extendida de los productores que insertan envases dentro del mercado, y establece límites a su producción con plásticos que no pueden reciclarse, está parada en el Congreso. Hay aproximadamente 200.000 recicladores en el país. La gestión de los residuos urbanos que reciben está a cargo de los municipios. Según un relevamiento realizado por la fundación Compromiso Empresarial para el Reciclaje - CEMPRE, el 85% de los 200 municipios con más habitantes del país no cuenta con programas para grandes generadores, que producen más de 1000 kilos mensuales de basura, frente a los 30 kilos que genera una persona promedio. La mitad de esos municipios no cuenta con plantas de diferenciación de residuos, y más del 70% de sus habitantes no acceden a la recolección diferenciada. El 80% de la basura que se produce en Argentina se entierra, la mayoría va a los rellenos sanitarios. El más grande está muy cerca de la casa de Francisca.

MR