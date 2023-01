Bomberos combaten el incendio de El Hoyo que amenaza a zonas pobladas

Más de un centenar de brigadistas trabajaba esta mañana para combatir el incendio que afecta desde este domingo al cerro Currumahuida, en la localidad chubutense El Hoyo, donde al menos 58 personas fueron evacuadas. En redes sociales circulaban imágenes de panfletos con inscripciones que adjudicaban las llamas a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que motivaron una investigación en la concluyó que

Por la magnitud del incendio, la Municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular “si no es necesario”, no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

Durante la jornada de este domingo, los recursos estuvieron abocados a controlar los frentes en la zona de El Sauzal “para que el fuego no llegue a las viviendas” y, hasta el momento, “no registraban pérdidas de hogares” según indicó el Comité de Emergencia Municipal de El Hoyo.

“Estamos cuidando y defendiendo las zonas pobladas. Hasta hoy a la madrugada estuvimos recorriendo la zona de los viñedos, la zona de El Sauzal y todo lo que puede llegar a ser una amenaza al casco urbano”, aseguró este lunes el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, en declaraciones a la prensa tras la reunión del Comité de Emergencia.

Y agregó: “Hay muchísimas dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando toda la tarde y protegiendo cada una de las viviendas. Hasta ahora no se incendió ninguna justamente por este trabajo”.

Respecto a cómo continuará el operativo, el intendente precisó que durante el encuentro planificaron los trabajos de la jornada y remarcó que “hoy lo que tiene de bueno, desde el punto de vista meteorológico, es que no hay previsión de viento. Lo que es más problemático es que la temperatura sigue subiendo, pero al no haber viento para la operación es mucho más ventajoso”.

La jefa de Defensa Civil de El Hoyo, Luciana Cárdenas, por su parte, dijo que “las acciones para hoy son seguir abocados en la parte que tenemos mayor riesgo y tenemos una alerta naranja en el sector de El Sauzal, que es un barrio próximo al incendio”.

Por otro lado permanecen evacuadas 58 personas en la Escuela 223, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que se declarara la alerta naranja que implica preparación para evacuación y evacuación preventiva para la zona de El Sauzal, mientras que Valle del Pirque continúa bajo alerta amarilla.

“Ayer (este miércoles) se recomendaba al barrio El Sauzal que evacuen a los niños y adultos mayores porque había mucho humo en ese sector. Para hoy se sigue recomendando lo mismo porque hay mucho humo todavía en el lugar, entonces está a disposición la Escuela 223”, precisó Cárdenas.

En las zonas afectadas, combaten el fuego un total de 135 brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego de las bases de Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Puerto Patriada, Cholila y de la Brigada Nacional, con el apoyo de Vialidad Nacional, Comisaría y Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Epuyén.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), confirmó que había operativos dos aviones hidrantes, un anfibio y un helicóptero con helibalde, que serán acompañados durante la jornada por el trabajo del helicóptero Boeing Chinook -con capacidad de tiro de 10 mil litros de agua-, el que fue trasladado a la base de Esquel con esta finalidad.

Además brindan apoyo en la jurisdicción 45 combatientes forestales de la Brigada Nacional Sur y Parques Nacionales.

También colaboran asistiendo a la población personal de Dirección de Tránsito y Protección Civil local, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Protección Civil y Gestión del riesgo del Chubut, la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Seguridad Vial. A su vez, Defensa Civil prohibió la navegación y cualquier otra actividad náutica en Puerto Patriada y en El Desembarque hasta nuevo aviso por pedido de las fuerzas de seguridad que combatían el incendio.

En Chubut fueron contenidos los focos ígneos de El Pedregoso (Las Pataguas) y Los Cipreses (La Rinconada), informó el SNMF.

Sospechas sobre la RAM

A través de redes sociales difundieron imágenes de los panfletos que atribuyeron el incendio forestal en el cerro Currumahuida a la RAM. “Liberación y reconstrucción nacional mapuche. Este es un aviso a la población de toda la Comarca Andina: no pararemos hasta que la Patagonia arda y recuperemos nuestro territorio. Esto es tierra sagrada del RAM. Invasores no tienen permitido habitar en tierras ancestrales”, puede leerse en las fotos difundidas.

Tras una investigación, las autoridades revelaron al sitio El Cordillerano que esos volantes son “viejos”, y que realizaban un “relevamiento de la zona en busca de eventuales testigos o personas que hayan visto” cómo comenzaron los focos ígneos.

