En un documento interno, YPF admite que gestionó la derogación de una ley ambiental para construir Vaca Muerta Sur

En un documento de once páginas, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó asentado que se encargó de gestionar la modificación de la ley que protegía hasta septiembre de 2022 una de las áreas naturales más valiosas de la provincia de Río Negro, el golfo San Matías. Su objetivo es construir el oleoducto Vaca Muerta Sur, que busca transportar crudo de la cuenca neuquina hasta el océano Atlántico para su exportación al mundo a partir de 2025.

Así surge de una presentación realizada por personal de la empresa ante diputados rionegrinos y otros actores políticos en agosto de 2022, previo a las sesiones legislativas en las que los legisladores accedieron a modificar la legislación para votar una nueva normativa hecha a medida del oleoducto, según pudo reconstruir elDiarioAR junto a Climate Tracker, en un trabajo conjunto sobre quiénes retrasan la transición energética justa en Argentina.

El golfo San Matías estaba protegido desde 1999 por la Ley Provincial 3.308, que prohibía la explotación y el transporte de hidrocarburos en la zona. Sin embargo, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionó una nueva ley entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, que derogó la norma de 1999 y anuló, así, la prohibición de transporte de crudo y gas en esta área protegida.

El documento en el que YPF admite que gestionó la caída de la ley ambiental es una presentación de Power Point —al que tuvo acceso este medio— fue creado por un ingeniero que lideraba el equipo de planificación de Midstream de la petrolera y modificado por última vez el 23 de agosto de 2022 a las 14:03. Contiene información técnica sobre el proyecto petrolero, mapas y proyecciones para el transporte de crudo desde Vaca Muerta. No hay mención al impacto ambiental de la obra y del transporte de crudo en el área hasta entonces protegida.

“La Terminal marítima —que se emplazará en Punta Colorada, a la altura de la localidad de Sierra Grande— será el mayor puerto exportador de crudo de Argentina, con escala comparable a la de los principales exportadores de crudo de la región”, agrega la presentación de YPF. La inversión estimada en agosto de 2022 era de $us 1.260 millones, de acuerdo al documento ($us 660 millones para el oleoducto y otros $us 600 millones para la terminal portuaria).

La compañía también invitó a los diputados de Río Negro y a los legisladores y concejales electos en mayo último a conocer Vaca Muerta en un viaje que quedó registrado en medios y sitios oficiales locales.

elDiarioAR y Climate Tracker enviaron el 18 de septiembre un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron.

Cuestión de costos

“Temas a considerar: adecuación legislación vigente para habilitar instalaciones petroleras (Ley M NN°3308)” (sic), dice en su página 6 el documento de YPF presentado ante los legisladores, que luego defendieron el proyecto en el recinto de la legislatura.

¿Por qué YPF decidió realizar esta obra en un área protegida? “Porque Punta Colorada es la menor distancia de Vaca Muerta (al océano) y porque cuenta con mayores profundidades marinas” necesarias para que puedan amarrar los enormes buques petroleros VLCC (Very Large Crude Carrier), que pueden medir más de 300 metros de largo y 60 metros de ancho, además de cargar 2 millones de barriles de petróleo, explicó Leandro Loguzzo, en nombre de la petrolera durante la audiencia pública del 17 de agosto.

En abril último, Pablo Luliano, CEO de YPF, fue más directo en la explicación durante un encuentro con empresarios del sector energético, IDEA Energía 2023: a pesar de otras alternativas que barajó la petrolera para la exportación del crudo de Vaca Muerta, el oleoducto se hará en un área protegida por cuestión de “costos”. “Vaca Muerta Sur es más competitivo, porque permite utilizar VLCC, barcos que pueden cargar el doble de lo que carga un Panamax o un Suez-max, y eso baja muchísimo los costos”, explicó entonces Luliano.

El oleoducto es uno de los proyectos principales en torno a Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más importantes del mundo. Ambientalistas afirman que su crecimiento va en detrimento con los compromisos asumidos por Argentina para mitigar la crisis climática actual, relacionados a avanzar con procesos como la transición energética, como sostienen organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que resalta, además, las falsas promesas económicas de Vaca Muerta.

Rehacer la ley

El lunes 22 de agosto de 2022, a primeras horas de la noche, los diputados de la Legislatura de Río Negro recibieron un proyecto de ley vía Whatsapp y una orden: firmarlo como autores para que ingrese al trámite legislativo cuanto antes, explicaron testigos directos consultados por este medio. El documento ya estaba redactado y contenía el texto de la futura ley 5594 de 2022. El objetivo: eliminar el artículo 1° de otra ley: la 3.308 de 1999 y así borrar la prohibición de transportar hidrocarburos en el golfo San Matías. Esa noche, sólo dos legisladores que recibieron el mensaje no firmaron el proyecto de ley, dijo a elDiarioAR uno de ellos, Luis Ángel Noale.

El tratamiento del proyecto fue exprés y a puertas cerradas. Tras el raid de firmas del lunes 22 de agosto por la noche, al día siguiente fue tratado y aprobado en un plenario de comisiones de apenas tres horas (pasó por Planificación, asuntos económicos y turismo; Asuntos constitucionales y legislación general; y Presupuesto y Hacienda). Dos días más tarde, se trató por primera vez en el recinto de la Legislatura y se votó en primera vuelta.

La sesión del 25 de agosto de 2022 fue a puertas cerradas y no se comunicó a los ciudadanos o medios de comunicación. Los pocos vecinos que llegaron hasta la puerta de la Legislatura de Río Negro aquella mañana se enteraron por el diputado Noale (entonces integraba el Frente de Todos).

Noale es oriundo de San Antonio Oeste, una de las localidades del golfo San Matías más movilizadas contra el oleoducto por los riesgos ambientales y el peligro de derrames y tránsito de buques en la zona, rodeada de cuatro áreas naturales protegidas, entre ellas, Península Valdés, Chubut.

El vicegobernador Alejandro Palmieri, quien presidió la sesión legislativa, prohibió la entrada de las seis personas que intentaron ingresar al recinto para presenciar el debate, como se observa en el video de la misma. Eran vecinos, la mayoría mujeres y menores. Ellas integran las Asambleas del Curru Leufú, críticas al proyecto petrolero. Noale pidió que se dejara ingresar a las personas de su localidad, pero el vicegobernador le dijo que la sesión para votar el proyecto de ley sería a puertas cerradas. Todo quedó grabado en un video que puede verse por el sitio oficial de la legislatura.

De los 43 diputados provinciales presentes, 42 votaron la modificación de la ley. No hubo grietas: desde Juntos Somos Río Negro hasta el Frente de Todos y Frente Renovar, entre otros, votaron por el sí.

“Con esta rapidez con la que se desarrolló todo, la verdad, nos ha costado a muchos ver qué nos dicen los vecinos. Con este proyecto no tuvimos debate, no tuvimos discusión. Con una hora y media salió con la autoría de los legisladores y dictamen a favor en la plenaria”, se quejó el diputado Noale en el recinto de la Legislatura. A pesar de sus reparos, Noale terminó votando a favor de modificar la ley por mandato de su bloque, dijo en la sesión.

Un año más tarde, el diputado dijo a elDiarioAR y Climate Tracker que la ley no fue tratada entre gallos y medianoche. “No fue exprés, el tratamiento cumplió con la normativa”, respondió. “Hay que aggiornarse (actualizarse) a los tiempos que corren”, afirmó.

En agosto de 2023, en la audiencia pública de Sierra Grande celebrada el 17 de agosto último, el vicegobernador Palmieri dijo ante el auditorio: “Esta obra se podía hacer tranquilamente en cualquiera de las otras provincias que tienen salida al Mar Argentino (...) En esas provincias (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) está permitido todo y acá estaba prohibido todo proyecto de hidrocarburos. Nos teníamos que sentar a analizar si nosotros estamos a contramano o el resto de las provincias. Aprobamos la flexibilización de la ley”, dijo durante su exposición.

“Si este proyecto no se hace en Río Negro se va a hacer igual”, afirmó Palmieri ante el auditorio. “No hacer nada no puede ser una opción (...) El miedo (a un desastre ambiental) no puede ser una alternativa”, aseguró el vicegobernador. “En el mundo hay 193 países, lo googleé —NdeR: en realidad la ONU da un número de 195—. No todos tienen la suerte de producir petróleo y gas, pero sí todos necesitan y usan petróleo y gas”, afirmó Palmieri.

“Es el futuro”

El diputado Noale fue uno de los legisladores de Río Negro invitados por YPF a conocer las instalaciones de la petrolera en Loma Campana, Vaca Muerta, ese inmenso universo de campos de fracking en la provincia de Neuquén. Junto a sus colegas de la legislatura y concejales electos viajaron al yacimiento, en las semanas previas a la audiencia pública en Sierra Grande. Otros grupos de legisladores incluso viajaron los días previos.

“Antes de la recorrida por el predio, los anfitriones presentaron a los parlamentarios la iniciativa que consiste en la construcción de un oleoducto de 570 kilómetros, que conectará el yacimiento de Vaca Muerta con una terminal de exportación de crudo en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande”, informaron medios locales.

Días más tarde, Noale y otros legisladores expusieron en la audiencia pública de Sierra Grande, invitados por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para defender el oleoducto.

La modificación de la ley en 2022 fue diseñada a medida del proyecto de YPF: se mantuvo la prohibición de explotación de hidrocarburos en el golfo y se habilitó únicamente el transporte de combustibles fósiles, lo necesario para construir el oleoducto.

“Cuando salió la (ley) 3.308 no existía Vaca Muerta”, dijo Noale ante la consulta sobre por qué finalmente votó a favor de modificar la normativa, a pesar de sus críticas al proyecto y al tratamiento exprés que se le dio en la legislatura. “Es el futuro -agregó Noale-, las actividades del turismo, la pesca y el petróleo pueden convivir”, afirmó el diputado ante las críticas de los vecinos de San Antonio Oeste y Las Grutas, que se oponen al proyecto petrolero. Noale renovó su banca en las elecciones locales de este año, pero integrando otra fuerza política, Unidad Ciudadana.

Pablo Barreno fue el único legislador de Río Negro que votó en contra de la ley que hizo posible el oleoducto. Barreno integra el Bloque Frente de Todos y pertenece al sindicato de trabajadores judiciales de la provincia. Él no renovó su banca porque no integró la lista de candidatos de su partido, el Frente de Todos.

Segunda vuelta

Por reglamento, el proyecto se sometió a una segunda vuelta de votación en la legislatura el 9 de septiembre, fecha en la que los legisladores debían haber consultado a los interesados a favor y en contra del proyecto para sumar observaciones y modificaciones a la ley. Sin embargo, no se modificó ningún punto del proyecto ni se incorporaron ninguna de las observaciones y modificaciones sugeridas por las asambleas ambientalistas y ciudadanas que habitan el golfo.

“Eran lesivas con el espíritu principal del proyecto, que era la modificación de la ley”, justificó Noale ante la consulta.

La modificación de la ley tiene una máscara. El proyecto fue presentado como una normativa para establecer las facultades de control sobre el transporte de hidrocarburos a la provincia. Pero en el artículo 15 del texto se modifica la ley de 1999 para permitir el transporte de hidrocarburos en el golfo San Matías.

“Nuestra provincia no está preparada para fiscalizar este oleoducto. Es una irresponsabilidad, porque Río Negro no puede ni fiscalizar las cloacas de Viedma, como ha quedado demostrado en la crisis que atraviesa la ciudad en ese aspecto”, dijo el legislador Barreno a elDiarioAR y Climate Tracker.

Ese 9 de septiembre de 2022, los diputados volvieron a votar y sancionaron la ley. Nuevamente, la sesión fue a puertas cerradas y los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste —quienes ya alertados se habían movilizado a la ciudad de Viedma— no pudieron ingresar a la legislatura. Nuevamente sólo el diputado Barreno votó en contra del proyecto. Esta vez, la diputada María Inés Grandoso se abstuvo; otros dos legisladores se ausentaron; y dos más se retiraron del recinto. Los 40 diputados restantes votaron a favor.

A finales de septiembre, la nueva ley fue promulgada por el Ejecutivo provincial, entonces a cargo de Arabela Carreras. Su sucesor, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), también es un defensor del oleoducto Vaca Muerta Sur.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

